Продажи беспроводных наушников Redmi AirDots стоимостью $15 превысили отметку 3 млн экземпляров

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Компания Xiaomi объявила, что продажи бюджетных беспроводных наушников Redmi AirDots превысили отметку 3 млн экземпляров. Для этого аксессуару понадобилось всего пять месяцев, так как продажи стартовали в начале апреля текущего года.

Модель Redmi AirDots является более доступной версией Xiaomi Mi AirDots ($15 против $30), которая в свою очередь является альтернативой для заметно более дорогих Apple AirPods ($159/$199). В компании отметили, что спрос на эти наушники постоянно растет.

Отметим, что беспроводные наушники Redmi AirDots с 7,2-миллиметровыми динамиками построены на чипсете Realtek 8763 и поддерживают стандарт Bluetooth 5.0.

Благодаря встроенным микрофонам их можно использовать в качестве гарнитуры для совершения телефонных звонков. Время автономной работы составляет до 4 часов, при этом комплектный чехол со встроенной батареей может увеличить это время до 12 часов.

Источник: Gizmochina