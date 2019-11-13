Продажи новой рабочей станции Apple Mac Pro и 6K-монитора Pro Display XDR к ней стартуют в декабре





Apple сегодня представила 16-дюймовый MacBook Pro в новом дизайне с очень тонкими рамками и новой клавиатурой, заменивший собой 15-дюймомую модель. Одновременно купертиновский гигант озвучил сроки начала продаж модульного профессионального ПК Mac Pro в форм-факторе «терки и предназначенного ему в пару монитора Pro Display XDR разрешением 6K. Напомним, оба устройства были представлены еще и июне на WWDC 2019, но пока так и не добрались до прилавков магазинов.

В комментарии The Verge представитель Apple подтвердил, что оба устройства поступят в продажу в декабре, как и сообщал Bloomberg.

Напомним, в минимальной конфигурации Mac Pro ($5 999) предлагает 8-ядерный CPU Intel Xeon с частотой 3,5 ГГц, графический ускоритель AMD Radeon Pro 580X, 32 ГБ ОЗУ и SSD емкостью 256 ГБ. В топовой конфигурации можно получить 28-ядерный CPU Intel Xeon, 1,5 ТБ ОЗУ (12 модулей, распределенные на шесть каналов), пару SSD объемом 4 ТБ и два двухпроцессорных ускорителя Radeon Pro Vega II Duo. Благодаря такой конфигурации, Mac Pro способен работать одновременно с тремя видеопотоками в разрешении 8K либо с 12 потоками разрешением 4K. Во сколько обойдется топовая конфигурация пока точно неизвестно, но ранее называлась сумма в $45 тыс.

Монитор Apple Pro Display XDR же располагает 32-дюймовой IPS-панелью разрешением 6016х3384 пикселя (Retina 6K) с максимальной яркостью 1600 кд/м2, 10-битным отображением цвета, поддержкой HDR и широким цветовым охватом P3. Базовая версия Apple Pro Display XDR оценивается в $4 999, а версия со специальным матовым покрытием стекла (Nano-texture glass), выделяющаяся меньшей отражательной способностью, стоит на $1000 дороже. Еще в $1000 обойдется подставка Pro Stand, которая продается отдельно. В качестве более доступной альтернативы поставке — фирменное крепление VESA за $200.

Источник: The Verge