Продажи электрических авто выросли на 25%: Испания впереди, США пасет задних

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

За первые 8 месяцев 2025 года мировые продажи электромобилей выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщают аналитики Rho Motion. Объем продаж составляет 12,5 млн электромобилей, если считать вместе как батарейные электромобили (BEV), так и подключенные гибриды (PHEV).

Но это общая статистика на глобальном уровне. Ситуация в разных регионах может сильно отличаться. Например, внедрение электромобилей в Европе происходит значительно быстрее. Продажи здесь в этом году выросли на 31%. По данным Rho Motion, продажи BEV выросли на 31%, тогда как PHEV — на 30%. Всего на Европу приходится 2,6 млн электрических автомобилей. В отдельных европейских странах рост впечатляет еще больше: в Германии +45%, в Италии +41%, а в Испании продажи электромобилей удвоились (+100%).

Несмотря на несколько интересных новых моделей от Renault и других французских брендов, которые входят в Stellantis, во Франции продажи электромобилей снизились на 6% по сравнению с прошлым годом.

Что касается Tesla, то компания не ощутила роста в Европе: за июль продажи Tesla упали на 40%. В начале года европейцы также отказывались от Tesla. Тогда продажи упали на 43%, хотя спрос на электромобили растет.

Tesla теряет США: меньше чем 40% на рынке электромобилей

В Китае между январем и августом 2025 года было приобретено дополнительно 7,6 млн новых электромобилей. Однако рост замедлился в июле и августе из-за сильных продаж в 2024 году, стимулированных государственными субсидиями. Кроме того, BYD недавно испытала падение прибыльности и снизила прогноз продаж на 900 тыс. автомобилей — до 4,6 млн.

В Северной Америке рост продаж электромобилей пока скромный — только +6% за 8 месяцев 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года. Август стал хорошим месяцем для продаж в США благодаря налоговому кредиту IRS 30D на чистые автомобили, который действует до конца сентября. Это следствие анти-электромобильной политики, внедренной администрацией Трампа и республиканцами в Конгрессе: отмена других налоговых льгот для бизнеса, отмена штрафов от EPA за невыполнение средних показателей флота и уменьшение финансирования инфраструктуры зарядных станций.

Подержанные электромобили пока составляют небольшую долю рынка, но их цены все чаще ниже сравнимых бензиновых моделей. Быстрое улучшение дальности хода батарей стимулирует к обновлению и снижает стоимость старых электромобилей, что открывает возможность для более экономных покупателей перейти на электрокары.

Рынок подержанных электромобилей показывает признаки быстрого роста. В июле продажи таких авто выросли на 40% по сравнению с прошлым годом, по данным Cox Automotive. Несмотря на то, что электромобили еще составляют лишь 2% общего рынка подержанных автомобилей, растет количество авто, которые закончили срок лизинга или были обменены на новые модели.

Новые электромобили традиционно имели более высокую на несколько тысяч долларов цену по сравнению с бензиновыми аналогами. Для подержанных авто тенденция обратная: стоимость падает из-за быстрого прогресса технологий, особенно батарей. Ранее многие электрокары могли проехать менее 200 миль (322 км) на одной зарядке; теперь стандартом является 300 миль (483 км), а ожидание 400 миль (466 км) в ближайшее время меняет потребительский спрос.

Экономически более выгодные новые модели по цене ниже $40 тыс. также давят на рынок подержанных авто. Tesla, которая занимает значительную долю рынка из-за длительного присутствия бренда в США, испытала особенно сильное падение цен на вторичном рынке из-за усиления конкуренции.

Федеральные стимулы делают подержанные электромобили более доступными: покупатели могут получить налоговый кредит до $4 тыс. для авто ценой до $25 тыс. Программа, начатая администрацией Байдена, истекает в конце сентября, что усиливает спрос на вторичном рынке.

К тому же многие из таких подержанных электромобилей еще относительно новые и имеют гарантию, что уменьшает страхи по поводу дорогих замен батарей. Как следствие, покупатели, которые ранее сомневались в надежности, теперь находят основания для покупки.

Рост популярности подержанных электромобилей влияет и на спрос на новые модели. По словам аналитика RBC Capital Markets Тома Нараяна, данные его команды свидетельствуют о том, что выгодные цены на вторичном рынке отвлекают покупателей от новых авто.

«Самое главное, что мы видим снова и снова, — это цена», — отметил Нараян. «Не тревога по дальности хода или культурные войны, а именно цена».

Tesla демонстрирует эту тенденцию наиболее ярко: после окончания срока лизинга многие владельцы продают старые модели и переходят на альтернативы от General Motors, Ford или Hyundai. Некоторые также меняют бренд из-за политических заявлений Илона Маска.

Источник: arstechnica, techspot

