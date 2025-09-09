Tesla теряет США: меньше чем 40% на рынке электромобилей

Tesla сейчас переживает непростые времена. Продажи снижаются уже второй год подряд, а доля компании на рынке электромобилей США упала до самого низкого уровня почти за 8 лет — менее 40%. Главная причина проста: сегодня покупатели имеют огромный выбор электрокаров, большинство из которых новее и современнее нынешней линейки Tesla.

По данным аналитической компании Cox Automotive, в августе доля Tesla на рынке США составила 38% от всех проданных электромобилей. Последний раз показатель опускался ниже 40% в октябре 2017 года, когда Tesla еще только наращивала производство своего первого массового автомобиля Model 3.

Данные также свидетельствуют, что с июня по июль 2025 года Tesla потеряла долю рынка еще быстрее: с 48,7% до 42%. Это самое большое месячное падение с марта 2021 года, когда Ford вывел на рынок электрический Mustang Mach-E.

В целом продажи Tesla в последнее время стабильно снижаются. В 2024 году компания продала около 1,79 млн автомобилей, тогда как в 2023 году было 1,81 млн. Это стало первым годовым снижением с 2011 года. Производство сократилось еще заметнее — почти на 4% в 2024 году по сравнению с 2023-м.

Похоже, что 2025-й станет вторым годом подряд со снижением продаж. Во втором квартале Tesla отгрузила 384 122 автомобиля, что на 13,5% меньше, чем 443 956 за тот же период годом ранее. Особенно сложно ситуация выглядит для пикапа Cybertruck.

Не последнюю роль в проблемах Tesla сыграли и другие факторы. Например, бывшие близкие отношения Илона Маска с Дональдом Трампом и его работа во главе государственного агентства DOGE, занимавшегося сокращением расходов, отпугнули часть покупателей, особенно в Европе.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Но основное давление исходит от конкурентов. Rivian и другие американские автопроизводители активно соревнуются с Tesla дома, тогда как китайские компании во главе с BYD демонстрируют большие успехи и в Китае, и в Европе. В августе продажи Tesla в Китае упали на 9,9% год к году, а с начала года в целом сокращение составило около 7% по сравнению с 2024 годом.

Кроме электромобилей, Tesla тратит ресурсы на роботов и роботакси — направления, на которые большинство конкурентов даже не пытаются отвлекаться. Обновленная версия Model Y, которую компания выпустила недавно, также не принесла ощутимого успеха.

Несмотря на это, в июле Tesla все же показала определенный рост по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи поднялись на 7% до 53 816 машин. Но в целом рынок новых электромобилей вырос гораздо быстрее — более чем на 24% месяц к месяцу. Многие покупатели спешили воспользоваться возможностью получить $7 500 налоговой скидки. При этом конкуренты Tesla увеличили свои продажи в пределах от 60% до 120%. Итак, даже с ростом продаж на 7%, в то время как рынок вырос на 24%, Tesla уменьшила свою долю.

Акции Tesla сейчас показывают небольшой рост. Однако это связано не с продажами, а с новым планом компенсации для Маска. Его сумма может достичь $1 трлн и имеет целью удержать основателя максимально сосредоточенным на компании. Голосование акционеров по пакету запланировано на 6 ноября.

Источник: techspot