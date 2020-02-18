Проект «Дiя» в числах: 25,6 млн грн на закупку оборудования и ПО, 48 млн грн на содержание, по 50-60 тыс. грн на зарплаты программистам

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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал на своей странице в соцсети Facebook документы, раскрывающие информацию о стоимости проекта «Дiя», являющегося частью нашумевшей инициативы «Держава в смартфоні». Опубликованные документы позволяют узнать, сколько стоит разработка, внедрение и поддержка проекта «Дiя». Напомним, запуск соответствующего приложения состоялся в начале этого месяца.

Согласно имеющейся информации, уставный капитал государственного предприятия «ДІЯ» составляет 25 млн 580 тыс. грн. Эти средства были выделены для создания основной и резервной серверных площадок (закупку серверного и сетевого оборудования, средств криптозащиты), закупку программного обеспечения (проприетарного ПО и систем управления базами данных) и криптобиблиотек. Как уточнили в Министерстве цифровой трансформации, речь идёт именно о бюджетных средствах, а не грантах международных организаций.

Добавим, что приказ о перераспределении бюджетных средств на создание уставного капитала государственного предприятия «ДІЯ» в размере 25 580 000 грн премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал ещё 24 января. В этом же приказе сказано о выделении дополнительных 48 млн грн на функционирование госпредприятия «ДІЯ»с онлайн-порталом электронных услуг. Таким образом, общая сумма расходов на подготовку и поддержание работы компании и сервиса «Дiя» составляет около 73,6 млн грн. Как оказалось, эти средства были выделены в результате перераспределения расходов. Фактически, на сумму 73,5 млн грн были сокращены расходы на «Национальную программу информатизации».

Народный депутат также опубликовал информацию о расходах на фонд оплаты труда в государственной компании «ДІЯ» и уточнил размеры ежемесячного оклада каждого сотрудника. Всего в компании предусмотрено 10 отделов, включая администрацию, технические и аналитические отделы. В штате компании будут трудиться 57 сотрудников, при этом на на их содержание выделено немногим более 3 млн грн в месяц.

Так, например, должностной оклад генерального директора государственного предприятия «ДІЯ», составит 100 тыс. грн в месяц, а на содержание трёх его заместителей выделено 90 тыс. грн, 90 тыс. грн и 75 тыс. грн в месяц. Фонд заработной платы административного отдела составляет 610 тыс. грн в месяц.

Что касается непосредственных реализаторов проекта, то должностной оклад программиста и тестировщика составляет 50 тыс грн в месяц, ведущего программиста – 55 тыс. грн, старшего программиста – 60 тыс. грн. С должностными окладами и численностью сотрудников в различных отделах государственного предприятия «ДІЯ» можно ознакомиться в прилагаемых документах.

Источник: AIN