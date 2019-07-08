Профессор американского университета незаконно отправлял в Китай чипы для военного оборудования, теперь ему грозит 219 лет тюрьмы

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Профессору Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе грозит лишение свободы на срок 219 лет за контрабанду военных продуктов в Китай. В прошлом месяце суд присяжных признал Йи-Чи Ши (Yi-Chi Shih) виновным по 18 пунктам, включая мошенничество и незаконный вывоз секретного военного оборудования. Приговор суда будет вынесен позже.

Обвиняемый вместе со своим сообщником обманули американского производителя полупроводниковых микросхем, выдав себя за его клиентов. Так они получили доступ к чипам, которые затем незаконно отправили в Китай. В заявлении сказано, что продукция поставлялась китайской компании, где профессор Ши ранее занимал пост президента. За микросхемы он расплатился через счёт в американском банке, а финансирование обеспечила базирующаяся в Китае фирма.

Согласно материалам дела, похищенными чипами являются MMIC – микроволновые монолитные интегральные схемы, которые используются в ракетах, системах наведения, истребителях, радиоэлектронике и радиолокации. Эти чипы, как и технология их производства, не могут быть экспортированы без разрешения Министерства торговли США.

Промышленный шпионаж является ключевым моментом в непростых отношениях США и Китая. Соединённые Штаты неоднократно обвиняли крупные китайские компании в краже американских технологий. Это проблема в последнее время существенно обострилась на фоне торговой войны между двумя странами.

Источник: The Verge