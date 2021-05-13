Прогноз: К 2030 году каждый шестой работающий украинец будет фрилансером, а общее число внештатных специалистов в стране приблизится к 4 млн





Присутствие интернета, развитие инструментов для удаленной работы, возможность поиска специалистов без географических привязок позволяет фрилансу активно развиваться. По данным сервиса удаленной работы Freelancehunt, с 2008 по 2016-й объем заказов на фрилансе ежегодно удваивался, а уже в этом году количество пользователей перешагнет отметку в 1 миллион.

Сегодня на 700 000 исполнителей приходится 280 000 заказчиков. За последние 7 лет ежегодный прирост внештатных специалистов составлял от 33 до 57%. При сохранении такой динамики, к 2030 году количество фрилансеров может приблизиться к 4 миллионам, что составит 16% работоспособного населения страны. В итоге каждый шестой украинец будет работать в формате самостоятельной занятости (по данным Кабмина, согласно результатам электронной переписи за 2020-й год, в Украине живет 25 млн людей трудоспособного возраста — от 15 до 64 лет).

«Все больше украинцев присматривается к гибридным форматам работе, которая подразумевает более свободный график и комбинирование удаленной и офисной работы в разных пропорциях, — отмечает основатель сервиса Freelancehunt Олег Топчий. – Согласно нашим опросам, для 40% исполнителей главным преимуществом является отсутствие начальника, а больше половины называют фриланс основным источником дохода».

Волна развития фриланса наблюдается и в других странах. Так, в Британии, Нидерландах и Франции прирост внештатных сотрудников уже превышает спрос на штатных работников. Согласно данным Ассоциации независимых и самозанятых профессионалов (IPSE), с 2000 по 2014 год количество фрилансеров в Европе выросло двукратно. В итоге «свободные художники» стали самой быстрорастущей группой на рынке труда ЕС. Похожая ситуация происходит в США, сегодня каждый третий работающий американец является фрилансером, а через семь лет на самостоятельную занятость перейдет каждый второй.

Двигателем рынка самозанятых специалистов становится gig economy — модель экономики, которая предполагает свободную и краткосрочную форму занятости.

«Рабочий день становится более гибким. Технологии позволяют делать больше за меньшее количество времени и выполнять более разноплановые задачи, — говорит Олег Топчий. – Как следствие, специалисты смогут работать одновременно на несколько компаний. Сейчас такое практикуют, например, SEO и SMM-специалисты. В будущем график работы специалиста может быть подстроен под нескольких работодателей, учитывая постоянное место работы и фриланс-задания».

Напомним, что ранее сервис Freelancehunt составил «Портрет украинского программиста».

Источник: Freelancehunt