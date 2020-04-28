Программа CleanMyMac X от украинской компании MacPaw выходит в Mac App Store

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Программа CleanMyMac X от украинской компании MacPaw, предназначенная для очистки, оптимизации и защиты компьютеров Apple, запускается на платформе Mac App Store – впервые за 12 лет своего существования.

Компания MacPaw была основанная в 2008 году 21-летним студентом КПИ Александром Косованом. Со временем она превратилась из студенческого проекта в одного из крупнейших независимых разработчиков программного обеспечения для macOS. По заверениям компании, её продуктами пользуется более 30 миллионов человек по всему миру. И флагманским решением MacPaw является программа CleanMyMac X. Это универсальная утилита, которая позволяет оптимизировать работу компьютеров Mac: очищать macOS, контролировать производительность, удалять вредоносное ПО и др.

До этого времени программа CleanMyMac X не была доступна в магазине приложений от Apple преимущественно из-за лицензионных и технических ограничений Mac App Store.

До 2018 году MacPaw распространяла CleanMyMac через продажу разовых лицензий на программу. Пользователи получали доступ к новым функциям, покупая новые версии программы, которые выходили раз в несколько лет. Пользователи более старых версий CleanMyMac могли обновляться до последних версий по специальным скидками — такая модель технически была невозможна в Mac App Store.

В 2018 году, с выходом последней версии CleanMyMac X, к существующей модели разовых лицензий MacPaw добавила возможность пользоваться программой по подписке. Эта модель позволяет пользователям CleanMyMac X получать доступ к новым функциям программы каждые несколько месяцев без дополнительной платы. Модель по подписке также поддерживается магазином Mac App Store, что сделало возможным запуск CleanMyMac X в магазине программ Apple.

Что касается технических нюансов, такие ограничения Mac App Store как «сендбоксинг» (блокировка определённых файлов и ресурсов macOS от других программ) заставили команду MacPaw пересмотреть функциональные возможности некоторых модулей программы. И компания подготовила новую версию CleanMyMac X, которая полностью соответствует требованиям Mac App Store.

Версия CleanMyMac X для Mac App Store, за некоторыми исключениями, соответствует возможностям версии программы, которая распространяется через сайт MacPaw.

Основные функции версии CleanMyMac X в Mac App Store

Smart scan. Универсальный инструмент для анализа и оптимизации, который очищает систему от ненужных файлов, находит большие и устаревшие файлы, а также удаляет вредоносное ПО.

Удаление уязвимостей. Сканирует систему на уязвимости и удаляет вредоносное и рекламное ПО.

Деинсталлятор. Корректно удаляет программы вместе с их остатками.

Файлоскоп. Визуализирует дисковое пространство и находит файлы, которые занимают больше всего места.

Ассистент CleanMyMac. С помощью алгоритмов машинного обучения делает персонализированные напоминания и подсказки по оптимизации системы.

Системный монитор. В режиме реального времени показывает данные о состоянии и работе процессора, оперативной памяти, аккумулятора, сети и т.п.

Безупречный дизайн, который был отмечен престижной наградой iF Design Award 2020.

Программа CleanMyMac X доступна через Mac App Store (годовая подписка стоимостью $39,95), на сайте MacPaw (годовая подписка стоимостью $39,95 или одноразовая покупка по цене $89,95. Цены могут отличаться в зависимости от страны проживания пользователя) и в сервисе Setapp (месячная подписка за $9,99). Для CleanMyMac X в Mac App Store и на сайте MacPaw доступна бесплатная пробная версия.