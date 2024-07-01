Программа под Linux с открытым кодом от Джесси Ли под соответствующим названием Open and Shut, размещенная на GitHub позволяет вводить сообщения азбукой Морзе с помощью открытия и закрытия крышки ноутбука. Ее работа была продемонстрирована на ноутбуке Lenovo Thinkpad. Конечно, не каждый ноутбук выдержит длительный ввод таким образом.

Трудно представить практические случаи, когда подобный ввод может понадобиться, хотя дальнейшее развитие может сделать программу более универсальной. Этот метод наверняка нельзя назвать и скрытым вводом, разве что в отдельных случаях — движения крышки ноутбука очень заметны, да и сам он вещь не маленькая. Также вряд ли многие захотят столкнуться с риском отломать экран ноутбука.

Ранее сообщалось о модификации для передачи и приема сообщений азбукой Морзе на Raspberry Pi и мод Pi Zero W, который превращает сообщения Telegram в азбуку Морзе и мигание светом. В наше время азбука Морзе все еще является весьма ценной для приложений, где другие электронные методы недоступны или могут выйти из строя, включая связь на самолете / лодке и в случаях спасения.

Впрочем, программу с открытым кодом можно использовать для ввода с клавиатуры или другими способами. Сейчас она является экспериментом без всякой практической цели.

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Источник: Tom`s Hardware

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