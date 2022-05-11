Производитель электромобилей Canoo сообщил о финансовых проблемах и возможном банкротстве

Cтартап Canoo по производству электромобилей заявляет о проблемах с финансированием. У компании достаточно денег только на один квартал и дальше их может ждать банкротство.

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31 марта у стартапа оставалось $104,9 млн, и за три месяца Canoo потеряла $125,4 млн. Для сравнения, в первом квартале 2021 года убытков было на $15,2 млн.

«Мы сообщаем, что существуют большие сомнения в способности компании продолжать свою деятельность», – сказано в отчете о доходах.

Производитель электромобилей прогнозировал операционные расходы в размере от $95 до $115 млн в этом году и капитальные затраты в размере от $85 до $105 млн.

Canoo подала заявку на финансирование в $300 млн и заявила, что у нее есть в общей сложности $600 млн. доступного капитала для оптимизации финансовых потребностей и поддержки усилий по запуску производства.

«Мы ясно изложили нашу философию разумного привлечения капитала и будем продолжать придерживаться этого дисциплинированного подхода», Генеральный директор Тони Аквила

В течение первого квартала Canoo произвела аккумуляторные модули для 43 автомобилей Gamma, и 17 автомобилей Gamma находились в эксплуатации.

Акции Canoo упали на 5,26% на премаркете и достигли $3,42 по сравнению с 52-недельным максимумом в $13,35.

Стартап Canoo был основан в 2017 году, когда экс-директор BMW Стефан Краузе покинул стартап Faraday Future. После ухода на него подали иск за переманивание сотрудников и кражу коммерческих секретов. Иск был урегулирован в 2018 году.

Источник: The Verge