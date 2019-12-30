Производительность видеокарты Radeon RX 5600 XT будет близка к RX 5700





Компания ASRock подтвердила одну из версий грядущей видеокарты Radeon RX 5600 XT. На официальном сайте производителя появилась страница с описанием и техническими характеристиками графического адаптера AMD. Очевидно, что публикация оказалась преждевременной, сейчас уже страница недоступна, но сохранились её скриншоты.

Рассматриваемым вариантом оказалась ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC – видеокарта, которая недавно была замечена в базе данных сертификации Европейского экономического сообщества (EEC). Согласно утечке, количество потоковых процессоров, присущих Radeon RX 5600 XT, составляет 2304 штук, что соответствует модели Radeon RX 5700, хотя AMD, похоже, значительно урезала конфигурацию памяти. Будущая новинка имеет 192-битную шину, 6 ГБ памяти GDDR6 с частотой 12 ГГц. Таким образом, пропускная способность RX 5600 XT составляет 288 ГБ/с, что на 36% меньше, чем у RX 5700. Этот подход аналогичен тому, что использовала NVIDIA с GTX 1660 и GTX 1660 SUPER: обе карты получили одинаковое количество процессорных ядер CUDA, но у версии SUPER была более быстрая память.

Получается, что по производительности RX 5600 XT будет ближе к RX 5700, чем к RX 5500 XT. Урезанная конфигурация памяти также означает, что видеокарта RX 5600 XT должна быть дешевле, чем RX 5700. Из остальных характеристик можно отметить наличие восьмиконтактного разъёма питания, наличие портов HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4 (x3), а также длину 240,6 мм. Анонс видеокарты ожидается 6 января на выставке CES 2020.

Источник: Neowin