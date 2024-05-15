Project Gameface ─ управление курсором с помощью движений лица и головы ─ теперь доступен для Android-приложений

Google объявила, что код для Project Gameface теперь доступен для разработчиков Android. Project Gameface позиционируется как игровая мышь, которая позволяет людям управлять курсором с помощью движений головы и жестов лица. Это проект с открытым исходным кодом.

Теперь разработчики могут интегрировать функцию доступности в свои приложения, позволяя пользователям управлять курсором без использования рук. Например, они могут открыть рот, чтобы переместить курсор, или поднять брови, чтобы нажать и перетащить объект.

Project Gameface был анонсирован во время прошлогодней конференции Google I/O и изначально был предназначен для настольных компьютеров. Он использует камеру устройства и базу данных выражений лица из MediaPipe Face Landmarks Detection API для управления курсором. Теперь эти функции станут доступными и на платформе Android, что позволит интегрировать соответствующие возможности в мобильные приложения.

«С помощью камеры устройства он беспрепятственно отслеживает выражения лица и движения головы, превращая их в интуитивно понятное и персонализированное управление», — объясняет Google. «Теперь разработчики могут создавать приложения, где их пользователи могут настраивать свой опыт, управляя выражением лица, размерами жестов, скоростью курсора и т.д.».

Хотя Project Gameface изначально создавался для геймеров, Google сотрудничает с Incluzza (социальным предприятием в Индии, которое сосредоточено на доступности), чтобы увидеть, как они могут расширить его для других условий, таких как работа, школа и социальные ситуации.

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На создание Project Gameface вдохновил Лэнс Карр — больной параличом стример видеоигр, у которого возникла мышечная дистрофия. Карр сотрудничал с Google над проектом, чтобы создать более доступную альтернативу дорогим системам слежения за головой.

Источник: The Verge

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