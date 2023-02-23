Отчет NVIDIA: миллиарды долларов на видеокартах, несмотря на спад рынка ПК, и большие надежды на чатботы ИИ

NVIDIA отчиталась о доходах за последний квартал и за весь 2022 год. Квартальная выручка компании составила $6,05 млрд, что на 21% меньше, чем за тот же период год назад, когда были получены рекордные $7,64 млрд. Всего за год компания заработала $26,9 млрд, что примерно равно прошлогоднему показателю. Прибыль за Q4 которых составила $1,4 млрд, что означает снижение на 51% за год. Общая годовая прибыль снизилась на 55%. В следующем квартале NVIDIA прогнозирует выручку в $6,05 млрд.

Центры обработки данных и автомобильный бизнес NVIDIA в прошедшем квартале выросли – автомобильное оборудование принесло $294 млн дохода. Падение было в основном связано с графическим бизнесом, выручившим на 46% меньше. Сюда входит снижение поставок систем для игровых консолей – что косвенно означает спад производства и продаж Nintendo Switch, единственной игровой консоли, в которой используется чип NVIDIA.

Как и другие производители чипов, компания предпочитает поставлять меньше видеокарт в розничную продажу и крупным партнерам вместо того, чтобы снижать цены. В NVIDIA сформулировали это как «уменьшение продаж партнерам, чтобы помочь привести уровень товарных запасов канала в соответствие с текущими ожиданиями спроса». Компания также винит в падении выручки осложнения с COVID в Китае и прочие местные проблемы.

На снижении выручки всех производителей сказалось падение рынка видеокарт и ПК в целом. Gartner назвала падение поставок на 28,5% «крупнейшим квартальным снижением поставок с тех пор, как Gartner начала отслеживать рынок ПК в середине 1990-х годов».

Комментируя ситуацию, Дженсен Хуанг был умеренно оптимистичен: он заявил, что сегмент игр восстанавливаются. Еще больший оптимизм внушает руководителю NVIDIA бизнес центров обработки данных – из-за появления систем ИИ, таких как ChatGPT и аналоги, зачастую работающих на оборудовании компании и испытывающих потребность в расширении серверной базы.

Глава компании также упомянул о сотрудничестве с Mercedes-Benz над «программно управляемыми транспортными средствами» – сфере, в которой ожидается рост пользовательского интерес аи производства. Ожидается и рост популярности GeForce Now – в связи со сделкой с Microsoft (а также высокой средней ценой видеокарт, бьющей рекорды).

Источник: The Verge