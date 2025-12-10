"Прощайте, неудачники": трейлер финала "Добро пожаловать в Дерри" анонсирует эпическую битву с Пеннивайзом

Финал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже на подходе. HBO выложили новый трейлер, который прямо намекает на финальную битву с Пеннивайзом.

После прошлой напряженной развязки ожидания только усилились. В новом ролике видно, как дети готовятся бросить вызов монстру, а взрослые Хэнлон, Халлоранн, Шарлотта и Роуз уже окончательно втянуты в сверхъестественную историю.

Далее трейлер показывает, как Халлоранн пытается справиться с голосами в голове, а Мардж, Ронни и Лилли понимают, что Уилл исчез. Параллельно город завешан сотнями новых плакатов Пеннивайза, а школа выглядит захваченной сущностью. Атмосфера буквально кричит «что-то давно пошло не так», и финал сериала готовит встречу с главным врагом.

В ролике есть интересный момент: окровавленный Пеннивайз поет «Когда я закрываю глаза и мечтаю о тебе… Я вижу ваши хорошенькие лица и тоже чувствую их вкус. О, Боже, как мне хочется плакать каждый раз, когда мы прощаемся!». Далее зрителям показывают преследование и напряженные кадры. В кульминационной сцене Пеннивайз громко говорит «Прощайте, неудачники!». Трейлер прямо не отвечает, все ли доживут до титров.

События разворачиваются примерно за 27 лет до встречи Пеннивайза с «Клубом неудачников». В центре сюжета другая группа детей, которые впервые сталкиваются с клоуном после переезда молодой пары. С тех пор тревожные и жуткие сигналы начинают проникать в жизнь почти сразу. Критики отмечали, что сериал «Добро пожаловать в Дерри» напоминает «Странные дела», но с Пеннивайзом.

Над сериалом работал режиссер двух фильмов «Оно» Андрес Мускетти». Кроме Билла Скашгорда в главной роли, в касте Джован Адепо, Крис Чок, Тейлор Пейдж, Джеймс Ремар и Стивен Райдер. Премьера стартовала 26 октября. Эпизоды выходят по понедельникам на HBO и HBO Max. В Украине сериал доступен также на Megogo.

Источник: Games Radar