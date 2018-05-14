Против Apple подали коллективный иск из-за проблем с клавиатурой ноутбуков MacBook и MacBook Pro

В Apple MacBook образца 2015 года (вот наш обзор, если что), как известно, дебютировала новая клавиатура, оснащенная механизмом нажатия клавиш «бабочка» (butterfly) и пришедшая на смену традиционному «ножничному» (scissors) механизму. Впоследствии эту же клавиатуру (только второе поколение технологии) получили актуальные модели MacBook Pro, выпущенные в 2016 году в вариантах с и без сенсорной панели Touch Bar (наш обзор).

При всех своих достоинствах механизм Butterfly имеет один существенный недостаток – крошки от еды и прочий мелкий мусор могут привести к тому, что некоторые кнопки попросту перестают нажиматься. В сети можно найти массу жалоб раздосадованных владельцев ноутбуков Apple конкретно по этой проблеме. Что тут и говорить, если в свое время Apple даже начала класть в комплект поставки устройств специальный аксессуар – баллон со сжатым воздухом – и опубликовала подробную инструкцию по очистке клавиатуры MacBook или MacBook Pro. Что интересно, недостаток Butterfly компания Apple официально не признала, но недавно мы узнали о патенте компании, описывающем клавиатуру для MacBook с защитой от крошек и пыли. Теперь к сути новости, которую сложно было бы понять без этого немного затянувшегося вступления.

В конце прошлой недели стало известно о существовании нового группового иска против Apple, в котором фигурирует как раз эта проблема. Сам иск подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии. Истцы – владельцы ноутбуков MacBook образца 2015 года и MacBook Pro образца 2016 года – недовольны этой особенностью клавиатуры Butterfly и отношением Apple к проблеме.

Истцы обвиняют Apple в том, что она, во-первых, выпустила продукты с некачественной клавиатурой (то есть, знала о недостатке до выхода устройства), во-вторых, утаивала этот недостаток от покупателей и обманывала их, рекламируя «повышенную стабильность клавиатуры», в-третьих, нарушает закон о защите прав потребителей. В заявлениях также отмечается, что гарантия ничего не дает, поскольку подобного рода проблемы с клавиатурой Apple признает негарантийным случаем.

Один из истцов пишет, что ремонт клавиатуры MacBook Pro не по гарантии обошелся ему более чем в $700. Другой утверждает, что спустя несколько недель после ремонта клавиша пробел на ноутбуке MacBook Pro 2016 снова перестала нормально работать.

Истцы требуют от Apple полное возмещение убытков и судебных издержек, включая компенсацию стоимости самих ноутбуков.

Как отмечает источник, в 2018 году пользователи, которых затронула эта проблема, опубликовали открытое письмо-петицию к Apple. Всего за неделю петиция собрала более 17 тысяч подписей.

Источник: appleinsider.com