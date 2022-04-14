Прототип электромобиля Mercedes-Benz Vision EQXX проехал 1000 км на одном заряде

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz анонсировал концепт электрического «дальнобойного» автомобился Vision EQXX в прошлом году. Теперь компания заявила, что образец успешно прошел тест на дальность пробега и преодолел более 1000 км на одном заряде батареи. Это было одно из самых больших расстояний, пройденных электромобилем от одной зарядки.

Путешествие проходило через несколько европейских городов, начиная с Германии, затем в Швейцарию и Италию и, наконец, к месту назначения — портовому городу Кассис недалеко от Марселя на юге Франции. Температура колебалась от 3 до 18 градусов по Цельсию, а концепт-кар двигался со средней скоростью 86 километров в час.

«Прототип демонстрирует, насколько эффективной, устойчивой и роскошной может быть электромобильность. Этот чемпион по эффективности имеет запас хода более 1000 километров на одной зарядке аккумулятора, что соответствует потреблению менее 10 кВтч энергии на 100 километров. Частично это связано с внешним видом и аэродинамикой, коэффициент аэродинамического сопротивления которых составляет 0,17», — сказано в описании автопроизводителя.

По данным Mercedes, уровень заряда Vision EQXX по прибытии составлял около 15%. Среднее потребление было рекордно низким — 8,7 кВтч на 100 км.

Mercedes впервые представил Vision EQXX в начале этого года. Благодаря своим спортивным формам и элегантному футуристическому дизайну, концепт-кар сможет конкурировать с другими роскошными электромобилями, такими как Porsche Taycan, Audi E-tron GT и Tesla Roadster.