Процессор Intel Core i9-14900KS для достижения частоты 6,2 ГГц требует более высокого напряжения, а PBP достигает 150 Вт

Как ожидается, новый процессор Intel Core i9-14900KS поступит в продажу приблизительно в середине марта. Однако очевидно, что некоторые ритейлеры не ждут окончания официального эмбарго на продажу, поскольку в сети уже можно найти фотографии коробок и самих процессоров.

Core i9-14900KS — это 24-ядерный процессор для платформы LGA1700. Он имеет 8 производительных ядер (P-Core) и 16 эффективных ядер (E-Core). Суффикс KS означает Special Edition, что в этом случае говорит о более высоких тактовых частотах и увеличенном энергопотреблении.

Новый процессор сможет штатно достигать частоты 6,2 ГГц в режиме автоматического разгона (6,0 ГГц у предыдущей топовой модели Core i9-14900K). Однако для этого пришлось увеличить рабочее напряжение чипа. Новые данные свидетельствуют, что Intel Core i9-14900KS нуждается в 1,498 В для достижения тактовой частоты 6,2 ГГц. В то же время увеличился показатель Processor Base Power — со 125 Вт до 150 Вт.

Некоторые пользователи уже получили в свои руки новый процессор Intel Core i9-14900KS и провели некоторые тесты с ним. Похоже чип нуждается в новом BIOS, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, но пользователь уже смог достичь оценки P-core SP (Silicon Prediction) 120 и E-Core SP 67 баллов. Для сравнения, масштабное тестирование по той же методологии показывает, что Core i9-14900K и Core i9-14900KF имеют P-Core SP 99,4 и 108,6 балла соответственно. Значение E-Core SP у 14900KS оказалось хуже, чем у версий K и KF, которые набрали в среднем 81,7 и 81 балл. Вскоре следует ожидать появления новых результатов тестов процессора.

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Источник: videocardz

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