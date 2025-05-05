Процессоры новых видеокарт Intel Xe3 Celestial уже проходят тесты на эмуляторах

Раздел Технологии выходит при поддержке

После релиза видеокарт Arc B580 и B570 в конце прошлого года компания Intel готовит к выпуску устройства нового поколения. Об этом свидетельствует информация на LinkedIn-страницах работников компании. Судя по этим данным, Intel хорошо продвинулась в разработке своих будущих видеокарт серии Celestial на архитектуре Xe3.

Intel сейчас находится на этапе моделирования аппаратной части еще до производства самих чипов. Это означает, что физические GPU еще не изготовлены, но компания уже создала их цифровые модели на базе новой архитектуры Intel Xe3, чтобы проверить, как все работает.

Ряд профилей работников Intel говорит о занятости в разработке дискретного GPU Celestial и архитектуры Intel Xe3:

«Разрабатывал низкоуровневое системное программное обеспечение и драйверы на C++ для процессоров Intel Nova Lake, Xeon6 (Diamond Rapids), а также для дискретного GPU Celestial»

«Разработка модели IP-кода дискретного GPU Celestial: Создавал предкремниевые аппаратные модели для IP-управления питанием в архитектуре Intel Xe3 (C/C++).»

Эти описания указывают на то, что Intel уже тестирует поведение новых GPU еще до того, как их физически создали. Это важная часть подготовки к начальному производству.

Также стоит отметить, что сотрудник Intel Том Петерсен ранее подтвердил завершение разработки Xe3, имея в виду, что компания сейчас ждет первые образцы чипов.

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По словам энтузиаста Haze, Intel уже достигла важного этапа проверки, и скоро может начаться пробное производство. Сейчас, скорее всего, проходит эмуляция чипов, когда моделируют работу будущего GPU на специальных системах, чтобы выявить и исправить недостатки еще до того, как будет создан первый «настоящий» чип.

Изначально Intel планировала, что GPU Battlemage будет предназначенным для энтузиастов, а Celestial станет еще более мощным и ориентированным на самых требовательных пользователей — ультра энтузиастов. Но пока Battlemage еще не показал себя так, как планировали.

И все же, главный вывод из новых данных: Intel не отказалась от планов по запуску Celestial. Пока неизвестно, сколько моделей будет в серии, и предназначены ли они для настольных ПК, ноутбуков, или обоих направлений сразу. На этот раз компания значительно осторожнее делится информацией, чем раньше.

Источник: videocardz

Раздел Технологии выходит при поддержке

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