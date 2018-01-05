Процессоры AMD Ryzen 2 (Pinnacle Ridge) и сопутствующие чипсеты выйдут в марте

Появилась очередная порция информации, проливающая свет на сроки появления на рынке процессоров AMD Ryzen второго поколения, которые также известны под кодовым названием Pinnacle Ridge, и сопутствующих наборов системной логики серии 400.

По данным японских розничных сетей продаж, ссылающихся на сведения в канале поставок, презентация процессоров AMD серии Ryzen 2000 (или Ryzen 2) ожидается в марте 2018 года. Одновременно будут представлены и два новых набора системной логики для матринских плат: топовый AMD X470 и среднего уровня AMD B450. Предыдущие утечки свидетельствовали, что презентация новых процессоров и чипсетов состоится в феврале.

Что касается отличий новинок от решений нынешнего поколения, то ожидается перевод изготовления процессоров Pinnacle Ridge на производство по нормам нового 12-нанометрового технологического процесса. Это позволит повысить рабочую частоту чипов без существенного увеличения уровня энергопотребления. В чипсетах 400-й серии следует ожидать увеличения линий PCI-Express 3.0 общего назначения. При этом процессоры Ryzen 2 сохранят разъём AM4 и, как ожидается, будут совместимы с нынешними материнскими платами после обновления BIOS. AMD намерена поддерживать экосистему AM4 вплоть до 2020 года. Новые материнские платы на базе чипсетов 400-й сетии также получат обратную совместимость с существующими процессорами Ryzen Summit Ridge. Также они получат совместимость с APU Ryzen под кодовым названием Raven Ridge.

Источник: techpowerup