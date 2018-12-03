Процессоры AMD Ryzen 3-го поколения с чипсетом AMD X570 могут быть представлены на выставке Computex 2019

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В сеть просочился один из слайдов, демонстрировавшийся во время проведения закрытого мероприятия производителем материнских плат GIGABYTE. Он раскрывает информацию о сроках появления настольных процессоров AMD Ryzen третьего поколения.

Если верить озвученной информации, то настольные процессоры AMD Ryzen третьего поколения будут представлены в июне 2019 года во время проведения выставки Computex 2019. Новая платформа будет включать первые клиентские процессоры на базе архитектуры Zen 2 с кодовым названием Matisse, т также сопутствующий набор системной логики AMD X570.

Как ожидается, процессоры AMD Ryzen третьего поколения совместно с чипсетом AMD X570 станут первой массовой настольной платформой, получившей поддержку PCI-Express gen 4.0. При этом AMD может реализовать обратную совместимость процессоров с материнскими платами на базе предыдущих чипсетов серий 300 и 400. Благодаря этому потребители смогут просто обновить процессор, оставив свою существующую материнскую плату, что позволит существенно сэкономить при модернизации системы. Правда, в таком случае о поддержке PCI-Express gen 4.0 придётся забыть.

Истчоник: techpowerup