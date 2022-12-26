Производство и продажи Apple под угрозой: в Китае 37 млн человек заболели COVID-19 за один день (и 248 млн с начала декабря)

Бизнес Apple находится под угрозой из-за широкомасштабной вспышки коронавируса в Китае. Сбои в цепочке поставок увеличивают риск многомесячных задержек производства iPhone, сокращается и спрос внутри страны – сообщает Financial Times.

Американскому технологическому гиганту пришлось бороться с хаосом при производстве на гигантской фабрике его главного сборщика Foxconn в Чжэнчжоу. Предприятие, известное как «город iPhone», столкнулось с трудностями после вспышки COVID-19, начавшейся в октябре и с протестами в ноябре.

Foxconn перенесла часть своего производства на другие заводы по всему Китаю, в то время как Apple работала с поставщиками компонентов, чтобы сократить необычно долгое время ожидания: около 23 дней для клиентов, покупающих iPhone в США, согласно исследованию швейцарского банка UBS.

Китайское правительство отменяет политику нулевой толерантности к Covid – это грозит Apple более долгосрочными рисками потенциальной нехватки рабочих на заводах по производству компонентов или сборочных заводах по всей стране.

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6 ноября компания предупредила о значительных сбоях в работе в преддверии курортного сезона. Это необычное заявление было сделано менее чем через две недели после того, как руководители Apple прогнозировали сдержанный рост продаж в критический период перед Рождеством, составляющий менее 8%.

Аналитики сходятся во мнении, что выручка компании в этом квартале упадет ниже рекордных $123,9 млрд, достигнутых за тот же период прошлого года, а чистая прибыль упадет более чем на 8%. Это прервет полосу роста доходов протяженностью в 14 кварталов, поскольку Apple столкнулась с нехваткой от 5 до 15 млн iPhone. При этом многие аналитики изначально завышали прогнозы на следующие шесть месяцев, предполагая, что невыполненные заказы будут отложены, а не отменены.

Однако риски для доходов Apple в 2023 году увеличились: моделирование показало, что около миллиона жителей Китая столкнутся с риском смертельного исхода в результате заболевания COVID в зимние месяцы – после того, как председатель Си Цзиньпин отменил строгие меры контроля за пандемией.

По сведениям государственных органов здравоохранения, почти 37 млн человек в Китае могли быть заражены COVID-19 только за один день декабря, что делает вспышку в стране самой крупной в мире. 248 млн человек, или почти 18% населения заразились вирусом в первые 20 дней месяца. По сведениям Bloomberg, инфицированы вирусом более половины жителей Пекина и провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Известно как минимум об одном магазине Apple в Китае, приостановившем свою работу по причине массового заболевания сотрудников. Пятую часть выручки Apple обеспечивают продажи в Китае, которые могут сократиться не только по причине перебоев в работе магазинов и фабрик, но и из-за сокращения расходов потребителями ввиду ухудшающейся на фоне пандемии экономической ситуации.

В Китае производится более 90% iPhone. Конкурент Apple на рынке смартфонов, компания Samsung, покинула Китай в 2019 году и диверсифицировала сборку смартфонов, разместив заказы не менее чем в четырех других странах. Ситуацию усугубляет политическая и экономическая конфронтация Китая с США, вылившаяся в санкции в отношении высоких технологий, введенные Вашингтоном.