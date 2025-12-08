Производитель отказал в возврате средств за RTX 5070 Ti из-за "повреждения платы", о котором владелец не подозревал

Владелец видеокарты RTX 5070 Ti производства Zotac спустя три месяца использования заметил странный шум вентилятора и пожелал вернуть ее. Производитель отказал из-за «дефектов платы», характер которых можно видеть на фото.

Пользователь RTX 5070 Ti эксплуатировал ее в течение трех месяцев, пока система охлаждения не начала издавать странные звуки. Подозревая неисправность подшипника, он обратился к Zotac за возвратом средств. Ответ не только разочаровал его, но и содержал предложение, которое он считает «самым большим предательством прямо в лицо, которое я когда-либо видел».

Геймер получил одобрение процедуры возврата средств от производителя (RMA), тщательно упаковал видеокарту и «потратил $40, чтобы доставить ее в другой конец Соединенных Штатов». Когда карта попала в Zotac, компания отказала в возврате средств из-за «повреждения». На фото можно видеть небольшой износ и потертость на разъеме PCIe, которые, вероятно, вызваны попытками вставить карту в слот или вытащить ее

«Представьте себе, что вы купили новую машину, и двигатель сломался, но они отказывают в гарантии, потому что увидели небольшую вмятину на двери», — метко прокомментировал I_Main_TwistedFate свое приключение в Reddit.

По свидетельству владельца, он один раз вынул видеокарту, чтобы отправить ее. Очевидно, до этого он вставлял ее в ПК один раз. При этом Zotac признала, что контакты не повреждены и видеокарта работает. Также причиной отказа в ремонте стало то, что компания… просто физически неспособна отремонтировать видеокарту.

«Zotac только что сообщила мне, что мой RMA отклонен и они даже не отремонтируют его бесплатно из-за «ограниченных инструментов, которые у нас есть», что бы это, черт возьми, ни значило. Я бы посоветовал всем, кто хочет купить видеокарту Zotac, покупать ее у более крупной компании, у которой «есть инструменты», потому что, очевидно, их нет у Zotac», — пишет пользователь.

Во время «второй части кошмара с RMA и Zotac» владелец получил от менеджера еще более странное предложение, из-за которого «потерял дар речи и слова». Представитель компаний предложил вернуть видеокарту как есть или же уничтожить ее за счет фирмы без возмещения стоимости. Пользователь серьезно обеспокоен таким предложением и опасается, что из-за возможности подобного развития событий у него мало времени на дальнейшие шаги. Он не исключает обращения в суд как последний вариант решения проблемы.

Это не первое происшествие с видеокартой Zotac, о котором писал ITC: ранее одна из RTX 5090 вспыхнула во время игры в Battlefield 6. Интересно, что в отличие от других случаев, перегорел не кабель или разъем, а система питания на самой плате — не сообщалось, как был урегулирован этот случай. Примером максимально лояльного отношения к возмещению ущерба пользователям может быть сама NVIDIA. Ранее компания компенсировала RTX 5090 FE, которая явно пострадала от действий пользователя во время замены системы охлаждения, а затем — RTX Pro 6000 за $10 000, которая сломалась во время транспортировки в корпусе ПК.