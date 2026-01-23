Новости Технологии 23.01.2026 comment views icon

Производитель унитазов заработал на буме искусственного интеллекта — как это удалось

Андрій Русанов

Виробник унітазів заробив на бумі штучного інтелекту — як це вдалося

Производители RAM, NAND, не говоря уже о чипах, радуются ажиотажу вокруг искусственного интеллекта. Теперь к ним добавился производитель унитазов Toto. Как говорят аналитики, помог «попутный ветер».

Акции Toto выросли больше всего за пять лет — поскольку компания выиграет от бума ИИ и дефицит памяти. Японский производитель сантехники может быть одним из наименее ожидаемых бенефициаров, однако его опыт в производстве керамики оказался полезным для производства полупроводников. По данным Japan Times, аналитики Goldman Sachs объясняют 11% вчерашний рост акции продажами электростатических патронов (electrostatic chucks, ESC) Toto, используемых в производстве чипов NAND.

Компания Toto наиболее известна своими унитазами марки Washlet и аксессуарами для подогрева их сидений, а также другой сантехникой. Она инвестировала средства и диверсифицировала свою деятельность в бизнес, связанный с цепью поставок полупроводников и дисплеев. Более того, эта отрасль не нова для Toto, она массово производит эти патроны еще с 1988 года.

Патроны Toto используются для удержания кремниевых пластин на месте во время производства микросхем, минимизируя их загрязнение. В течение многих лет аналитики прогнозировали, что этот некогда дополнительный бизнес Toto, инвестиции в который растут, способен обеспечить более двух пятых операционного дохода компании, согласно данным Bloomberg за март 2025 года. Инвесторы настроены позитивно и с нетерпением ждут обновления данных Toto.

Те самые прибыльные изделия / Toto

Производитель только что радикально улучшил свой рейтинг, поскольку Goldman Sachs повысил его с «нейтрального» до «покупать». Несмотря на опасения относительно пузыря ИИ, в ближайшем времени индустрии ничего не угрожает, а соответствующее оборудование и сопутствующие компоненты будут дорожать. Toto ожидает, что новейшая волна строительства центров обработки данных искусственного интеллекта активизирует ее бизнес электростатических патронов.

Tom’s Hardware также приводит другие пример непрофильных японских компаний, зарабатывающих на ИИ. Производитель приправ на основе глутамата натрия также производит изоляционные пленки для чипов, а косметический бренд Kao — средства для чистки полупроводниковых пластин.

