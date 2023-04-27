«Призраки в Венеции‎» вызывают детектива Эркюля Пуаро из отпуска в новой экранизации Кеннета Брана (официальный украинский трейлер+дата выхода)

Кеннет Брана, как и в предыдущих работах «Убийство в Восточном экспрессе» (2017) и «Смерть на Ниле» (2022), взял на себя двойную работу – режиссерскую и главную роль.

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«Призраки в Венеции» созданы на основе романа Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин» 1969 года, который часто рассматривают как «одну из самых слабых работ» писательницы. Сам Брана ранее заявлял, что готов создать «нечто особенное» из ее малоизвестных произведений.

События фильма разворачиваются в послевоенной Венеции в канун Дня всех святых. Пуаро уже вышел на пенсию и пытается насладиться отдыхом, когда получает приглашение на спиритический сеанс в заброшенном дворце с привидениями. Впоследствии одного из гостей убивают, а детектив вынужден «погрузиться в зловещий мир теней и тайн».

Обладательница премии «Оскар» Мишель Йео играет медиума, и, по словам режиссера, главная задача актрисы состояла в том, чтобы «убедить аудиторию, что она действительно способна говорить с людьми с другой стороны». Тина Фэй играет Ариадну Оливер — писательницу и подругу Пуаро, также в фильме Брана воссоединяется со звездами своей другой работы, «Белфаста», Джейми Дорнаном и Джудом Хиллом, которые снова играют отца и сына. Среди остального актерского состава — Кайл Аллен, Камилла Коттин, Али Хан, Эмма Лэрд, Келли Рейли и Риккардо Скамарчио.

К работе вернулась творческая команда из двух предыдущих адаптаций – сценарист Майкл Грин и исполнительные продюсеры Луиза Киллин, Джеймс Причард, Джуди Хоффлунд, Ридли Скотт, Саймон Кинберг и Марк Гордон.

В украинском прокате «Призраки в Венеции» стартуют 14 сентября 2023 года.

Официальный украинский тизер-трейлер фильма «Призраки в Венеции‎»

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