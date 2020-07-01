Qualcomm и OnePlus подтвердили наличие процессора Snapdragon 765G в смартфоне OnePlus Nord





Слухи о грядущем смартфоне среднего уровня компании OnePlus носили противоречивый характер в плане используемого чипсета. Первые сообщения свидетельствовали о наличии мобильной системы-на-чипе MediaTek Dimensity 1000. Но позже уже начали появляться публикации, в которых фигурировал процессор Snapdragon 765G. Теперь же компании OnePlus и Qualcomm полностью развеяли все сомнения.

Представительство Qualcomm в ЕС опубликовало сообщение в сервисе микроблогов Twitter, в котором было сказано, что компания «рада работать с OnePlus, поскольку они приступают к новым начинаниям». Тем самым Qualcomm намекнула на то, что следующий смартфон компании OnePlus будет оснащён чипсетом Snapdragon с поддержкой связи 5G.

И хотя позже эта публикация в Twitter была удалена, очередное подтверждение сотрудничества между компаниями было получено от сооснователя OnePlus Карла Пей. В интервью TechRadar он заявил, что грядущий мобильный аппарат Nord будет использовать чипсет Snapdragon 765G, что позволит создать доступный 5G-смартфон.

Источник: gsmarena