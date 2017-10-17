Qualcomm провела первые тесты связи 5G на мобильных устройствах и представила референсный дизайн смартфона с поддержкой 5G

Компания Qualcomm сделала очередной шаг на пути внедрения высокоскоростной связи 5G. Она заявила о завершении первых тестов связи 5G на мобильных устройствах.

Тестирование осуществлялось с использованием модема X50, который впервые был анонсирован около года назад. Для работы тестовых устройств применялся миллиметровый диапазон связи с частотой 28 Ггц. Как заверяет Qualcomm, модем смог обеспечить гигабитную скорость передачи данных, он способен обеспечивать полные скорости 5G после завершения развёртывания нового стандарта связи.

Также компания разработала референсный дизайн смартфона с поддержкой 5G. Этот аппарат будет использоваться для дальнейшего тестирования модемов, радио модулей и сетей 5G на протяжении следующего года или двух лет. Компания готовится к презентации первых 5G смартфонов в первой половине 2019 года. Устройство референсного дизайна имеет толщину 9 мм и содержит дисплей без боковых граней.

Чтобы интегрировать модем X50 в устройство в форм-факторе смартфона, Qualcomm разработала новую антенну миллиметрового диапазоне, сопоставимую по размерам с небольшой монетой. Компания заявляет, что она может разместить две такие антенны в смартфоне. Более того, несмотря на тот факт, что устройство выполнено в наиболее компактном на текущий момент дизайне для данного диапазоне, на протяжении следующих 12 месяцев планируется уменьшить размеры антенны ещё на 50%.

Источник: The Verge