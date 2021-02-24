Qualcomm сотрудничает с Lofelt, чтобы улучшить обратную тактильную связь на Android-устройствах





Тактильная обратная связь на Android-смартфонах с чипсетом Snapdragon 888 может заметно улучшиться, начиная со второй половины 2021 года. Компания Qualcomm заявила, что она сотрудничает с компанией Lofelt над улучшением тактильных ощущений. При этом работы ведутся над программными улучшениями, а не аппаратными.

За исключением некоторых топовых смартфонов LG, большинство Android-устройств передают дребезжащую вибрацию тактильной обратной связи, которая ощущается не очень хорошо. Даже самые лучшие решения не могут конкурировать с Apple Taptic Engine. И хотя тактильная обратная связь вряд ли является одним из основных параметров при выборе смартфона, она может влиять на восприятие устройства как качественного (или не очень) продукта.

Компания Lofelt разработала фреймворк и открытый API для производителей смартфонов (а также игровых контроллеров, «и не только», говорится в пресс-релизе), которые могут преобразовывать универсальные тактильные данные в сигналы, наиболее точно оптимизированные для конкретного оборудования устройства.

Таким образом, вместо того, чтобы внедрять в чипсет поддержку стандартного тактильного привода, компания разработала более масштабируемое программное решение, которое может работать на любом смартфоне с необходимым оборудованием Snapdragon. Производители смартфонов могут продолжать делать смартфоны по собственному усмотрению, а API Lofelt поможет создать более единообразное тактильное взаимодействие в обширной экосистеме Android.

Источник: The Verge