Qualcomm vs ARM и Apple: Snapdragon 8 Gen 3 с частотой до 3,7 ГГц, Snapdragon 8 Gen 4 получит ядра Nuvia и будет быстрее Apple M2 – утечка

В современных обстоятельствах перед Qualcomm стоит две задачи: конкурировать на равных с Apple M2 и согласовать свои разработки с новой лицензионной политикой ARM, предполагающей существенное ограничение возможностей и удорожание. Как показывают утечки, опубликованные в конце марта, первая цель является достижимой, а вторая может столкнуться с юридическими трудностями. Инсайдерам стали известны предполагаемые характеристики сразу двух поколений топовых процессоров Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 3 и 8 Gen 4.

Система на чипе Snapdragon 8 Gen 3 будет производиться по 4 нм техпроцессу TSMC. Актуальная утечка данных опровергает более ранние слухи – процессор получит конфигурацию 1 + 2 + 3 + 2, где лишь два ядра не являются высокопроизводительными. Он будет использовать преимущества еще не анонсированных ядер ARM под кодовыми названиями Hayes и Hunter. По сведениям Kuba Wojciechowski, которые он излагает в длинной ветке Twitter, чип проходит под номером SM8650, используются также кодовые наименования Lanai и Pineapple.

🐉 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 to come with 2+3+2+1 next-gen Arm cores, Adreno 750, more: leak 🧵 pic.twitter.com/TAYu8GsDto

— Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke) March 23, 2023