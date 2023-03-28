Qualcomm vs ARM и Apple: Snapdragon 8 Gen 3 с частотой до 3,7 ГГц, Snapdragon 8 Gen 4 получит ядра Nuvia и будет быстрее Apple M2 – утечка

В современных обстоятельствах перед Qualcomm стоит две задачи: конкурировать на равных с Apple M2 и согласовать свои разработки с новой лицензионной политикой ARM, предполагающей существенное ограничение возможностей и удорожание. Как показывают утечки, опубликованные в конце марта, первая цель является достижимой, а вторая может столкнуться с юридическими трудностями. Инсайдерам стали известны предполагаемые характеристики сразу двух поколений топовых процессоров Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 3 и 8 Gen 4.

Snapdragon 8 Gen 3 – Cortex-X4 до 3,7 ГГц, Cortex-A7xx Titanium, увеличение доли производительных ядер, только 64-бит

Система на чипе Snapdragon 8 Gen 3 будет производиться по 4 нм техпроцессу TSMC. Актуальная утечка данных опровергает более ранние слухи – процессор получит конфигурацию 1 + 2 + 3 + 2, где лишь два ядра не являются высокопроизводительными. Он будет использовать преимущества еще не анонсированных ядер ARM под кодовыми названиями Hayes и Hunter. По сведениям Kuba Wojciechowski, которые он излагает в длинной ветке Twitter, чип проходит под номером SM8650, используются также кодовые наименования Lanai и Pineapple.

🐉 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 to come with 2+3+2+1 next-gen Arm cores, Adreno 750, more: leak 🧵 pic.twitter.com/TAYu8GsDto — Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke) March 23, 2023

Впервые в конфигурации участвуют ядра с обозначениями Titanium и Gold+. Последнее, вероятно, обозначает использование ядра Cortex-X4 с максимально возможной частотой 3,70 ГГц (впрочем, по слухам, высокие частоты могут быть зарезервированы для чипов смартфонов Samsung Galaxy S24, выходящих в следующем году). Конфигурация кластера выглядит следующим образом:

1 ядро ​​Hunter Gold+ (вероятно, Cortex-X4)

2 ядра Hunter Titanium (Cortex-A7xx)

3 ядра Hunter Gold (Cortex-A7xx)

2 ядра Hayes Silver (Cortex-A5xx)

Конфигурация Snapdragon 8 Gen 3 говорит о смещении баланса от энергоэффективности к многоядерной производительности. Предположительно, ядра Titanium получат более высокую частоту и больше кэша. Вполне возможно, Qualcomm скоро обнародует сведения о Hayes и Hunter, тогда конфигурация процессора станет более понятной. Пока, по сведениям из того же источника, известно об отказе в них от поддержки 32-бит.

Обновится и видеоускоритель: Adreno 750, по разным сведениям, будет работать на частоте 770 МГц или 1000 МГц (последняя также может быть зарезервирована за Galaxy S24).

В приведенной достаточно высокопроизводительной конфигурации наиболее настораживает возможное энергопотребление и тепловыделение будущего процессора. Согласно инсайду, инженерный образец процессора ощутимо превосходит Apple A16 Bionic в тестах.

Snapdragon 8 Gen 4 – первое использование дизайна ядер Nuvia и техпроцесса TSMC N3E

Предположительно, Snapdragon 8 Gen 4 выйдет в 2024 году. Его принципиальные отличия от всех предыдущих поколений – ядра, основанные на наработках приобретенной Qualcomm Nuvia и техпроцесс 3 нм. Оба этих решения должны значительно повысить как энергоэффективность, так и производительность. Согласно утечке результатов тестов сразу двух будущих поколений чипов в Geekbench 5 (их проведение означает наличие инженерного образца) Snapdragon 8 Gen 4 превосходит Apple M2 – очевидно, за счет эффективной многоядерности.

SnapDragon 8 Gen 3

TSMC N4P

Geekbench 5

ST 1800

MT 6500 SnapDragon 8 Gen 4

TSMC N3E

Nuvia Phoenix I Core 2

Nuvia Phoneix M Core 6

Geekbench 5

ST 2070

MT 9100 — Revegnus (@Tech_Reve) March 25, 2023

Процессор Snapdragon 8 Gen 4 знаменует отказ Qualcomm от дизайна ядер ARM в пользу разработок Nuvia, которые, возможно, получат наименование Oryon. Этот шаг призван избавить сразу всех производителей портативных устройств от последствий грядущих изменений лицензионной политики ARM. Она предполагает лицензирование дизайна ядер для конечных устройств (не для чипов, как было раньше) и ограничения компоновки процессоров.

В соответствии с приведенными данными, в составе Snapdragon 8 Gen 4 не будет такого «зоопарка» ядер, как в 8 Gen 3 – ожидается всего два их типа:

2 производительных ядра Nuvia Phoenix

6 энергоэффективных ядер Nuvia Phoenix M

Интересно, что одноядерное превосходство 8 Gen 4 не так уж велико – всего 15% по сравнению с предыдущим, но еще не вышедшим 8 Gen 3. Его вполне может обойти по этому показателю Apple A18 Bionic. При этом мультипоточный режим дает превосходство почти на треть – 9100 баллов против 6500. Это и позволяет говорить о конкуренции с Apple M2.

Также Qualcomm разрабатывает 12-ядерную SoC Snapdragon 8cx Gen 4, сведения о которой появились еще в январе. Процессор предназначен для ноутбуков и по слухам поддерживает память до 64GB LPDDR5X, Wi-Fi 7 и NVMe.

Напомним, что Softbank подала в суд на Qualcomm из-за использования разработок Nuvia, которая, якобы, утратила право на лицензионное использование архитектуры ARM. Иск выглядит натянуто, поскольку право использовать архитектуру имеет сама Qualcomm, но об его отзыве, урегулировании или рассмотрении пока не сообщалось. Google также в своё время хотел купить Nuvia, но не получилось.

Источник: Wccftech и еще Wccftech