ARM подает в суд на Qualcomm из-за процессоров Nuvia – разбирательство повлияет на всю отрасль

Компания ARM подает в суд на производителя процессоров Qualcomm. Причина конфликта – использование Qualcomm лицензий приобретенной ею процессорной компании Nuvia.

Qualcomm купила Nuvia чтобы с помощью технологий компании сделать свои процессоры более быстрыми и получить возможность конкурировать с Apple M1 и другими высокопроизводительными решениями на архитектуре ARM. Nuvia разрабатывала энергоэффективные серверные процессоры и использовала в своих разработках технологии Arm. Лицензии, оспариваемые ARM, позволяют создавать кастомные ядра на основе наработок Nuvia.

После приобретения Qualcomm сделала Nuvia основой своей стратегии в отношении процессоров для смартфонов, ПК и ноутбуков. Чипы с использованием наработок приобретенного стартапа предварительно должны выйти в 2023 году.

Arm заявляет в своем иске, что архитектурная лицензия Nuvia не перешла к Qualcomm при покупке. По словам истца, компания прекратила действие своих лицензий для Nuvia в марте. ARM требует возмещения убытков и принуждения Qualcomm к уничтожению информации и оборудования, полученного в результате приобретения Nuvia – включая чипы, матрицы, упаковку и рекламные материалы.

Генеральный юрисконсульт Qualcomm Энн Чаплин заявила, что спор стал отходом от «давних и успешных отношений» двух компаний.

«ARM не имеет права, договорного или иного, пытаться вмешиваться в инновации Qualcomm или Nuvia», — сказала Чаплин. «Иск ARM игнорирует тот факт, что Qualcomm имеет все необходимые лицензии и права, охватывающие ее специально разработанные процессоры, и мы уверены, что эти права будут подтверждены».

Разбирательство может серьезно затормозить разработки Qualcomm и затруднить использование ею технологий, связанных с ARM. Процесс, затрагивающий крупнейших игроков рынка, может определить дальнейший путь развития всей отрасли.

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Источник: CNBC