Qualcomm представила Snapdragon 7+ Gen 2 – флагманская производительность для среднебюджетных смартфонов

Процессор Snapdragon 7+ Gen 2 отстает по производительности от Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, но предлагает заметное улучшение по сравнению с Snapdragon 7 Gen 1. Компания заявляет, что процессор обеспечит повышение производительности более чем на 50%, а также частоту до 2,91 ГГц. Также заявляется двукратное улучшение производительности встроенной графики, на 13% лучшая энергоэффективность и интеграция ИИ на уровне всей платформы.

Игровые функции процессора включают объемный рендеринг, который добавляет графические частицы, такие как туман и дым. По словам Qualcomm, автоматическое затенение с переменной скоростью должно помочь повысить производительность и мощность за счет рендеринга контента, находящегося в фокусе, с полным разрешением и ограничения фона сцены до более низкого разрешения. Компания утверждает, что Snapdragon Sound с поддержкой Qualcomm aptX также обеспечит потоковую передачу музыки без потерь и игровой звук без задержек.

Чипсет поддерживает захват фотографий до 200MP, а также захват видео HDR с тройной экспозицией с двух камер одновременно. Благодаря 18-битной поддержке Triple ISP стало проще делать более качественные изображения при очень слабом освещении. Qualcomm заявляет, что устройства, использующие Snapdragon 7+ Gen 2, могут снимать 30 изображений и объединять лучшие их части в один кадр, чтобы получать более яркие, четкие и красочные фотографии.

Из возможностей подключения есть поддержка двух SIM-карт 4G и 5G, а также скорости загрузки данных по сотовой сети до 4,4 Гбит/с благодаря новому модему X62 5G и до 3,6 Гбит/с по Wi-Fi.

Snapdragon 7+ Gen 1 (SM7475)

В сети также появились тесты SoC SM7475, который связывают с процессором Snapdragon 7+ Gen 1. Этот чип также обеспечивает выдающуюся производительность.

В Geekbench 5 платформа набирает 1232 и 4095 баллов в однопоточном и многопоточном режимах. Для сравнения, Snapdragon 7 Gen 1 набирает около 850 и 3100 баллов соответственно – прирост просто огромный. Это больше, чем у Dimensity 8200 и очень близко к Snapdragon 8 Plus Gen 1, не говоря о Snapdragon 8 Gen 1.

Ранее также имела место утечка о результате предполагаемого Snapdragon 7+ Gen 1 в AnTuTu, где он набора чуть более 1 млн баллов. То есть это очень и очень мощное решение, которое сопоставимо с линейкой Snapdragon 8.

Источники: Engadget, GadgetTendency