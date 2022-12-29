Google хотела купить стартап Nuvia, чтобы усилить свои процессоры Tensor

В прошлом году компания Qualcomm приобрела стартап Nuvia, возглавляемый бывшими сотрудниками Google и Apple. Nuvia разрабатывала энергоэффективные процессоры и использовала в своих разработках технологии Arm. Qualcomm надеялась использовать эти наработки, чтобы лучше конкурировать с Apple, но столкнулась с судебным иском со стороны Arm.

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Новые данные The Information указывают, что в покупке Nuvia были заинтересованы и другие крупные технологические компании. Одной из них была Google. Вероятно, Google хотела улучшить свои собственные чипы Tensor. Использование процессоров Tensor для смартфонов Pixel дают компании некоторый контроль над SoC. Однако наличие собственной команды разработчиков чипсетов с готовыми к использованию модифицированными ядрами Arm могли бы в будущем снизить зависимость Google от Samsung и её чипов Exynos. Двое соучредителей Nuvia ранее также работали в Google, причем один из них занимал должность «ведущего архитектора SoC».

Наработки Nuvia уже можно видеть в Qualcomm Oryon – CPU для ПК с Windows, смартфонов и других производительных устройств. В компании заявили, что кастомный CPU был начат инженерами Nuvia ещё во время работы в стартапе, а после покупки – модифицированный CPU был завершён инженерами Qualcomm. Это не значит, что над ядром работали две разные команды. Просто после покупки инженеры Nuvia автоматически стали инженерами Qualcomm.

Если бы Google смогла приобрести Nuvia с её командой инженеров и почти готовым модифицированным CPU, то смогла бы использовать свои процессоры Tensor для более производительных устройств, например, чего-то в духе отменённого ноутбука Pixelbook.

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Источник: xda-developers