Лицензия ARM может подорожать в 10 раз и больше – Softbank хочет взимать отчисления, отталкиваясь не от стоимости чипов, а от цены конечных устройств

Компания Softbank, владелец ARM, уже некоторое время сталкивается с финансовыми трудностями и стремится увеличить прибыль от своего самого ценного актива — набора инструкций ARM. Чипы с этой архитектурой, встречаются почти во всех мобильных потребительских устройствах, а в последнее время также используются в серверах и производстве компьютеров. Предлагая новую модель ценообразования, ARM стремится изменить принцип работы своей модели лицензирования чипов.

Компания выдвинула предложение, которое изменяет порядок взимания платы за лицензирование чипов. В соответствии с действующей моделью ARM взимает роялти в размере 1-2% в зависимости от стоимости чипа. Это означает, что когда производители, такие как Qualcomm, используют дизайн ARM в одной из своих SoC, таких, как Snapdragon, они платят роялти ARM в зависимости от стоимости процесора.

ARM собирается взимать лицензионные платежи на основе средней цены продажи конечных устройств – вместо того, чтобы взимать плату с Qualcomm, ARM теперь будет требовать отчисления с таких производителей, как Motorola и Samsung.

Средняя цена процессора для смартфона от Qualcomm составляет $24, в то время как средняя цена смартфона, проданного в США, составляла $299 долларов в 2022 году. Исходя из этого, ARM намеревается увеличить свою прибыль, в случае сохранения сегодняшнего відсотку.

В своем отчете о доходах за третий квартал 2022 финансового года компания ARM сообщила об общем доходе в размере $746 млн, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – все доходы связаны с лицензированием и лицензионными платежами.

Учитывая, что ARM имеет практически монополию на рынке мобильных устройств, а Apple почти завершила переход на ARM на всех платформах, изменение лицензионной политики может открыть двери на рынок для конкурентов, таких как RISC-V, если производители сочтут новую модель ARM слишком дорогой.

Источник: Financial Times