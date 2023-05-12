Quick Resume на ПК в Windows — Microsoft рассматривает перенос функции Xbox, позволяющей мгновенно возобновлять игру

Во время проведения презентации портативной игровой консоли ASUS ROG Ally глава отдела устройств Xbox Роанн Соунс, рассказала, как эта новинка «заставляет нас по-новому взглянуть на опыт» игр на ПК с Windows.

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Она упомянула, что современные консоли позволяют быстро возобновить игру, и сказала, что ROG Ally подталкивает Microsoft к тому, чтобы подумать об этом и для ПК. Акцент делается на том, чтобы упростить немедленное продолжение с места приостановки игры, переходя от запуска игр на ПК к сеансу, который готов к работе на портативном устройстве такого типа. Ранее Сонус уже делала подобные заявления. В апреле она обсуждала с издателями работу, необходимую для этих функций.

Первые обзоры ROG Ally говорят, что у консоли хорошая производительность и экран, но некоторые проблемы связаны с самой ОС Windows в таком маленьком устройстве. Они касаются интерфейса и особенностей работы режимов энергосбережения. Стремление Microsoft перенести консольные функции в Windows поможет улучшить ситуацию. Однако пока неясно, сосредоточены ли обсуждения на отдельных играх или изменениях, внесенных на уровне операционной системы.

Пока что ASUS приходится самостоятельно разрабатывать и внедрять необходимые игровые функции. Ранее Microsoft экспериментировала с портативным игровым режимом для Windows, но это была всего лишь часть хакатона для сотрудников, и пока нет сведений, что такой портативный режим появится в ОС.

Источник: The Verge