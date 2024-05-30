Работники Samsung подверглись тяжелому рентгеновскому излучению на работе — начато расследование

Южнокорейские власти возбудили дело против Samsung после того, как установили, что двое работников одного из заводов технического гиганта подверглись рентгеновскому облучению. У двух госпитализированных пациентов заметны «ненормальные» симптомы на пальцах, говорится в заявлении Комиссии по ядерной безопасности Южной Кореи (NSSC).

В заявлении Samsung говорится, что двое сотрудников завода по производству полупроводников в Гихэуне подверглись случайному воздействию рентгеновских лучей на руки.

«Сейчас эти люди проходят контрольные обследования в больнице, и Samsung полностью поддерживает их лечение и восстановление. Компания будет сотрудничать со всеми соответствующими органами и обеспечивать предотвращение рецидивов», — заявляет Samsung.

Завод Samsung в Гихэуне находится примерно в 40 км к югу от столицы Южной Кореи Сеула. Власти заявили, что приостановили использование машины, которая стала причиной инцидента. Сейчас точная причина облучения неизвестна, поскольку Комиссия по ядерной безопасности проводит расследование. Комиссия заявила, что примет дальнейшие меры, если будут подтверждены любые нарушения законов безопасности.

Это не первый случай облучения работников Samsung. Правительство Южной Кореи связало рак, который унес жизнь одной из бывших сотрудниц компании в 2012 году, с облучением и химическим воздействием во время ее работы на одном из заводов. Компания извинилась перед работниками, которые заболели раком на ее заводах, и в 2015 году создала для них компенсационный фонд для них и семей умерших.

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Источник: CNBC