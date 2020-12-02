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Рада ввела штрафы за продажу электронных сигарет детям — от 6 800 до 13 600 грн (за повторное нарушение — от 13 600 до 23 800 грн)

Рада ввела штрафы за продажу электронных сигарет детям — от 6 800 до 13 600 грн (за повторное нарушение — от 13 600 до 23 800 грн)

Рада ввела штрафы за продажу электронных сигарет детям — от 6 800 до 13 600 грн (за повторное нарушение — от 13 600 до 23 800 грн)


2 декабря Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3628, ужесточающий ответственность за продажу детям электронных сигарет и используемых в них жидкостей. Документ поддержали 309 депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Законопроект вводит прямой запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет, жидкостей для их заправки, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, а также товаров детского ассортимента, имитирующих эти товары.

Также законопроект вводит административное наказание (с 1 января 2021) за нарушение правил торговли электронными сигаретами и жидкостями, используемых в электронных сигаретах, и ужесточает ответственность за продажу подакцизных товаров, путем увеличения штрафа с нынешних 200-600 до 400-800 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть, после вступления в силу изменения штраф будет от 6 800 до 13 600 грн.

Соответствующие изменения внесены в ст. 156 («Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виборів без їх згорання») КоАП.

Повторное нарушение ч.1 и ч.3 ст. 156 карается штрафом в размере от восьмисот до одной тысячи четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (13 600-23 800 грн) с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

Рада ввела штрафы за продажу электронных сигарет детям — от 6 800 до 13 600 грн (за повторное нарушение — от 13 600 до 23 800 грн)
Статья 156 КоАП

В прошлом году Кабмин приравнял электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к обычным табачным изделиям.

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