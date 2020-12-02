Рада ввела штрафы за продажу электронных сигарет детям — от 6 800 до 13 600 грн (за повторное нарушение — от 13 600 до 23 800 грн)

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2 декабря Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3628, ужесточающий ответственность за продажу детям электронных сигарет и используемых в них жидкостей. Документ поддержали 309 депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Верховна Рада #Рада9 прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» ▶️https://t.co/VX2Kcij3Yj pic.twitter.com/p8P2Q7WiLU — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 2, 2020

Законопроект вводит прямой запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет, жидкостей для их заправки, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, а также товаров детского ассортимента, имитирующих эти товары.

Также законопроект вводит административное наказание (с 1 января 2021) за нарушение правил торговли электронными сигаретами и жидкостями, используемых в электронных сигаретах, и ужесточает ответственность за продажу подакцизных товаров, путем увеличения штрафа с нынешних 200-600 до 400-800 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть, после вступления в силу изменения штраф будет от 6 800 до 13 600 грн.

Соответствующие изменения внесены в ст. 156 («Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виборів без їх згорання») КоАП.

Повторное нарушение ч.1 и ч.3 ст. 156 карается штрафом в размере от восьмисот до одной тысячи четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (13 600-23 800 грн) с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

В прошлом году Кабмин приравнял электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к обычным табачным изделиям.