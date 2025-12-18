Новости Игры 18.12.2025 comment views icon

Настольная игра S.T.A.L.K.E.R. с украинской локализацией: предзаказ открыт, цена — ₴5200 со скидкой

Маргарита Юзяк

S.T.A.L.K.E.R. с экранов переносится в реальную жизнь — в Украине открыли предзаказ настольной игры по культовой игре. Это кооперативная стратегическая настолка с миниатюрами, рассчитанная на 1-4 игроков.

История переносится в альтернативную Зону после аварии на ЧАЭС. Здесь все кишит мутантами, аномалиями и врагами, а еще скрытыми экспериментами, последствия которых взорвались в 2000-м. Вы становитесь сталкерами и вместе отправляетесь в сюжетные кампании: встречаете разные фракции, боретесь за выживание и принимаете непростые моральные решения, влияющие на дальнейшую историю. А для более хардкорного выживания есть отдельный режим, где главное продержаться как можно дольше.

Основное прохождение — это кампания, где вы чередуете исследование Зоны с миссиями. Во время исследования можно ходить по карте, встречать персонажей, собирать снаряжение и решать, куда двинуться дальше. А миссии включают стычки с мутантами и врагами, опасные аномалии, поиск полезных вещей, выполнение заданий и постоянную борьбу с радиацией. Каждая миссия имеет собственные свои правила прохождения и карту, чтобы интересно было играть не один и не два раза.

Настольная игра S.T.A.L.K.E.R.

Второй режим получил название Zone Survival mode и входит в коробку базовой игры. Он больше подойдет тем, кто иногда собирается с друзьями, так как прогресс не сохраняется. Отдельные одноразовые сессии длятся 2-3 часа и не связаны с основной кампанией. Режим предлагает 10 сценариев и 10 карт, что дает 100 возможных комбинаций. Чтобы избежать повторов, здесь другая игровая колода событий, новые NPC, снаряжение, а враги и аномалии появляются случайно.

По правилам, миссия считается успешной, если команда достигает поставленных целей. Если же время истекает или погибает хотя бы один участник, миссия проваливается. Кампания завершается после прохождения всех сюжетных сценариев. Среднее время партии составляет 120-180 минут.

Настольную игру по S.T.A.L.K.E.R. создала польская студия Awaken Realms в сотрудничестве с GSC Game World, а украинскую локализацию и дистрибуцию взяло на себя издательство «Игромаг». Базовую коробку можно заказать со скидкой 20% за ₴5208 вместо стандартных ₴6510 Предзаказ продлится до 26 декабря, а релиз игры запланирован на первый квартал 2026 года.

Напомним, параллельно продолжается предзаказ официального артбука «Мир игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl». Издательство Mal’opus предлагает почти вдвое больше страниц, чем артбук из физического издания с концепт-артами, скетчами и 3D-моделями. А также недавно фанаты The Witcher задонатили миллионы евро на официальную «настолку» о падении Каэр-Морена.

Источник: Пресс-релиз

