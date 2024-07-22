Marvel анонсировала эру мутантов после «Дэдпула и Росомахи» и потенциальный фильм «Мстители против Людей Икс»

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«Дэдпул и Росомаха», который выйдет в кинотеатрах уже на этой неделе, начнет эру мутантов в киновселенной Marvel.

«Теперь, у нас есть персонажи из мира Людей Икс, Мутанты, к которым мы не имели доступа раньше. Это начало, и каждый фильм после «Дэдпула и Росомахи» будет эрой Мутантов в MCU», — говорит руководитель студии Кевин Файги.

Эра мультивселенной пошла не совсем так, как планировали в Marvel и Disney, учитывая то, что студия предпочитала количество качеству (главным образом благодаря огромному наплыву телешоу на Disney+), так что, похоже, вернуть поклонников решили не только сокращением линейки, но и уходом в новую эру.

Также Файги не исключил запуск в будущем фильма «Мстители против Людей Икс», учитывая новое направление работы.

Сейчас Marvel ищет режиссера для пятых и шестых «Мстителей» и ведет переговоры с братьями Руссо. Ранее фильмы были публично известны под названиями «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Тайные войны» (хотя Marvel все еще решает, как обыграть уход Джонатана Мейджорса с роли Канга Завоевателя после обвинений в преследовании).

Также анонсировано, что в следующих «Мстителях» появятся 60+ персонажей вселенной Marvel. Ранее студия задумывалась и о возвращение оригинального состава с Робертом Дауни-младшим во главе, однако Файги опроверг эти слухи.

Тем временем «Дэдпул и Росомаха» станет единственным фильмом студии, который выйдет в этом году — старт проката в Украине 25 июля.

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Раздел Кино выходит при поддержке ?

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