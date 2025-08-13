Новости Кино 13.08.2025 comment views icon

Дэдпул против Доктора Дума? Райан Рейнольдс намекнул на роль в "Мстителях: Судный день" загадочным лого

Маргарита Юзяк

Райан Рейнольдс дразнит фанатов возможным появлением Дэдпула в будущих «Мстителях: Судный день». Пользователи пытаются разгадать его пост в Instagram.

Наибольший ажиотаж вокруг фильма связан с тем, что Роберт Дауни-младший возвращается в сагу Marvel, как главный антагонист. И уже погрузился с головой в создание образа Доктора Дума. Однако кроме него снимаются очень много актеров, а некоторые из них не названы. Поэтому сейчас идут дискуссии вокруг поста Рейнольдса — фанаты восприняли это как прозрачный намек: Дэдпул может появиться в «Мстителях: Судный день».

Официального подтверждения по Дэдпулу нет, но тайминг показателен — лента уже снимается. Такая публикация выглядит как сигнал именно под текущее производство, а не «на потом» в других проектах. Последний раз «балагура» видели в «Дэдпул и Росомаха» 2024 года — фильм собрал $1,3 млрд.

Кроме того, Marvel пока не объявляла участие Человека-паука, Халка, Соколиного Глаза, Ника Фьюри, Пеппер Поттс, Хэппи Хогана, Капитан Картер. Среди «Людей Икс» нет Хью Джекмана, Холли Берри, Фамке Янссен, Анны Паквин, а также Колоса, Айсмена и состава «Первого класса». Из Асгарда подтверждены только Локи (который сам не ожидал такого поворота), без Валькирии, Корга или Леди Сиф. «Стражи Галактики» также не фигурируют. Зато мы видели утечку со съемок, где впервые показали Фантастическую четверку, Громовержцев и Мстителей в одной команде.

Отдельно фанаты заметили другой интересный штрих — мутанта Найткролера, которого в «Люди Икс 2» играл Алан Камминг. Актер выложил фото с зубами и снимок коробки якобы со съемочной площадки «Судного дня». На ней рядом с надписью «отходы» изображен Найткроллер из комиксов, а возле «Конфиденциально» — версия героя, похожая на Камминга. В сети спорят, случайный ли это фан-арт или намек на возвращение персонажа.

В целом вокруг «Судного дня» немало намеков, ребусов и загадок. Сейчас фанаты получили две новые: возможное возвращение Дэдпула и Найткроллера. Точно известно вот что: «Мстители: Судный день» перенесли и они должны выйти в кинотеатрах 18 декабря 2026 года. До того времени нас, вероятнее всего, ждет не одна волна утечек и слухов. А уже потом Marvel переосмыслит Людей Икс и представит нового Тони Старка

Источник: Comicbook / IGN

