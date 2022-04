Ракета SpaceX Falcon 9 и капсула Crew-4 добрались до стартовой площадки. Запус запланирован на 23 апреля

Космический корабль SpaceX Dragon Freedom, необходимый для миссии NASA Crew-4, прикреплен к ракете Falcon 9, которая запустит его на Международную космическую станцию (МКС) 23 апреля. Оборудование доставлено на площадку 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде 19 апреля, пишет NASA.

В рамках миссии Crew-4, астронавтов NASA Кьелла Линдгрена, Роберта Хайнса, Джессику Уоткинс, а также Саманту Кристофоретти из Европейского космического агентства (ЕКА) доставят на орбитальную станцию для длительного пребывания. Это будет четвертая контрактная миссия с экипажем, которую SpaceX отправит на МКС для NASA.

Однако Crew-4 станет седьмой миссией по доставке астронавтов для SpaceX в целом. Помимо оперативных полетов для NASA, в мае 2020 года компания также запустила двух астронавтов на космическую станцию ​​в ходе испытательного полета под названием Demo-2; отправила на орбиту четыре частных космических летательных аппарата в рамках миссии Inspiration4 в сентябре 2021 года и запустила частную миссию Ax-1 на космическую станцию ​​для компании Axiom Space 8 апреля.

Falcon 9 разгонит Dragon до орбитальной скорости 28 тысяч км в час перед отделением, сближением и стыковкой с космической станцией.

Falcon 9 and Dragon rolling out of the hangar at Launch Complex 39A pic.twitter.com/1Px79itrQJ

— SpaceX (@SpaceX) April 19, 2022