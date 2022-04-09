С МКС успешно состыковался корабль SpaceX Crew Dragon с первыми космическими туристами миссии Ax-1

Четыре частных астронавта миссии Ax-1 Axiom Space добрались до Международной космической станции (МКС). Космический корабль SpaceX Crew Dragon состыковался с орбитальной станцией около 15:30 по киевскому времени. Четверка стартовала с Космического центра Кеннеди во Флориде в 8 апреля утром. Капсулу Crew Dragon в космос вывела ракета Falcon 9. После разделения ступеней первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas, который находился в Атлантическом океане.

Путь к МКС занял около 20 часов. Стоимость одного билета в космос — 55 миллионов долларов.

На борт околоземной космической станции прибыли Майкл Лопес-Алегрия, бывший астронавт NASA и нынешний сотрудник Axiom. Он руководит миссией А также бывший пилот израильских ВВС и бизнесмен Эйтан Стиббе, исполнительный директор канадской инвестиционной компании Mavrik Corporation Марк Пати и управляющий партнер американской фирмы Connor Group Ларри Коннор. Они будут на МКС восемь дней, в течение которых проведут более 25 научных исследований и демонстраций технологий.

Первая полностью гражданская миссия Axiom Space (Ax-1) является первой из нескольких частных миссий на МКС, которые стартап планирует запустить в ближайшие годы. Всего компания заказал у SpaceX еще три коммерческие миссии Crew Dragon в период с 2022 по 2023 годы (Ax-2, командиром которой будет астронавт NASA Пегги Уитсон), Ax-3 и Ax-4.