Расширение UniJump для Chrome позволяет удобно работать с ChatGPT и использовать чат-бот для общения в соцсетях

В интернет-магазине Chrome появилось множество расширений, позволяющих работать с ChatGPT. Функциональность UniJump позволяет заменить большинство из них. Расширение умеет быстро копировать текст из буфера обмена, перефразировать его, отредактировать пост для социальной сети и не хранит данных, будучи лишь интерфейсом поверх API чат-бота OpenAI. Возможности включают и работу с GPT-4.

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Простота использования

Будучи оболочкой, UniJump работает с вашими текущими сценариями использования ChatGPT, включая платные функции. Единственное, что нужно для его применения – иметь учетную запись ChatGPT и выполнить вход в систему в выбранном браузере. Расширение работает через сочетания клавиш, но имеется и визуальный интерфейс.

Нажатие Alt + J в любое время откроет окно расширения, и первое, что вы увидите, – ряд примеров подсказок, которые помогут начать работу. Примеры позволяют быстрее включиться в работу и могут быть полезными для новичка, помогая получить лучшие ответы по заданной теме.

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Работа с буфером обмена

UniJump увидит последний текст, скопированный в буфер обмена, и автоматически вставит его в окно чата. Если вы что-то читаете и хотите использовать ChatGPT для обработки отрывка, все, что нужно сделать – скопировать текст и запустить UniJump ярлыком или сочетанием клавиш.

Перефразирование и смена тона

UniJump имеет встроенный инструмент перефразирования, который можно использовать со скопированным текстом или с введенными данными. Также существует ряд тегов, которые можно применить к тексту, чтобы изменить стиль и тон, сделать его короче или подробнее.

Инструмент перефразирования автоматически появляется, когда вы пишете сообщения в социальных сетях. Можно сначала открыть расширение, написать текст сообщения и попросить UniJump помочь сделать его лучше, но обычно это не нужно.

Работа в социальных сетях

Ключевые кнопки доступны в поле создания сообщения – перед отправкой твита вы можете использовать UniJump, чтобы придать ему немного магии ChatGPT.

Как только результат вас удовлетворит, вы сможете в один клик вернуться в Twitter. Функция также работает в LinkedIn и, возможно, в других социальных сетях.

Единственным недостатком является то, что расширение не всегда сохраняет разговоры в истории чатов. Инструмент перефразирования сохранит все, но только до тех пор, пока вы не воспользуетесь им снова, после чего лог перезапишется. Темы чата сейчас не синхронизируются. Таким образом, UniJump не идеален для более длинных и глубоких разговоров, но отлично подходит для быстрого доступа к ChatGPT.

UniJump не хранит никаких ваших данных, его код открыт и размещен на GitHub. Плагин работает в Chrome, Edge и других браузерах на Chromium.

Источник: Windows Central