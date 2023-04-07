В бета-версию клавиатуры SwiftKey встроили чат-бот Bing с возможностью создания сообщений или корректировки их тона

Благодаря Microsoft использовать ИИ Bing можно не выходя из мессенджера или другого приложения. Популярный чат-бот встроили в бета-версию клавиатуры SwiftKey. С его помощью можно откорректировать тон вашего сообщения или найти ответ на трудный вопрос не прерывая разговор. Программу можно загрузить из Google Play.

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Доступ к новой SwiftKey разворачивается постепенно – возможно, не все смогут увидеть приложение сразу. На момент написания этой новости программа доступна для установки в Украине.

Мобильная версия чата Bing интегрирована с клавиатурой, позволяя вставлять сгенерированные ответы в ваши сообщения или корректировать их с заданным тоном. Если по ходу разговора вы столкнулись с трудным вопросом, тут же можно проконсультироваться с Bing. Однако следует помнить, что чат-боты не всегда говорят правду и могут выдавать некорректную информацию – языковые модели ИИ лишь генерируют наиболее релевантный текст.

Довольно интересно играть с функцией коррекции тона. Вы можете ввести текстовое сообщение, и Bing перепишет его в одной из четырех возможных интонаций: профессионально, непринужденно, вежливо и для социальной сети. Сообщения при этом сильно различаются. Нужное выбирается и вставляется одним тапом, перед отправкой доступно редактирование текста – ИИ не отбирает у вас ответственность за содержание сообщения.

Похоже, что сценарий одной из последних серий «Южного Парка» не сильно опередил реальность. С бетой SwiftKey довольно просто сделать то, что делали Стэн и Клайд, отвечая своим подружкам – сообщение может быть как откорректировано Bing, так и написано полностью. На момент выхода четвертой серии 26 сезона такой функции еще не было – и вот она здесь.

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Источник: Windows Central