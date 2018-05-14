Razer запланировала на 22 мая мероприятие в Китае, возможно это будет анонс нового Razer Phone

В последнее время новости о геймерских смартфонах посыпались буквально как из рога изобилия. В прошлом месяце с разницей в неделю были представлены модели Xiaomi Black Shark и ZTE Nubia Red Magic, а на прошлой неделе стало известно о планах выпустить игровую модель в рамках семейства ASUS ROG.

Теперь же о себе решил напомнить бренд Razer, который собственно и открыл данный сегмент публике, выпустив первый игровой смартфон Razer Phone в конце 2017 года. Компания анонсировала дату проведения очередного мероприятия в Китае (22 мая 2018 года), разместив на тизере некий тонкий гаджет, который с высокой долей вероятности напоминает смартфон.

Razer Phone, Xiaomi Black Shark и ZTE Nubia Red Magic



Напомним, что первая версия смартфона Razer Phone была построена на платформе Qualcomm Snapdragon 835 c 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 4000 мАч и экраном с поддержкой частоты обновления 120 Гц. От новой версии Razer Phone 2 можно ожидать как минимум процессора Qualcomm Snapdragon 845, а также еще большего объема ОЗУ и более емкого аккумулятора, а также экрана с частотой обновления 144 Гц.

Впрочем, нельзя исключать вариант, при котором Razer просто проведет локальную презентацию оригинальной версии смартфона Razer Phone в Китае, чтобы не отдавать без боя местным производителям настолько крупный рынок. В этом случае компания может разве что показать специальную версию дизайна и объявить розничные цены для Китая, а вот аппаратные обновления вряд ли произойдут.

Источник: Gizmochina