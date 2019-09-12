Разминка перед Нюрбургрингом. Tesla Model S обновила рекорд трассы Лагуна Сека среди четырехдверных авто [Видео]

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Пока мы все ждем заезда Tesla Model S на легендарной гоночной трассе Нюрбургринг в Германии, семейный седан продолжает ставить новые рекорды на других треках. В частности, на этой неделе Tesla Model S обновил рекорд трассы Лагуна Сека, показав лучшее время среди четырехдверных авто — 1:36.555. Вчера Илон Маск коротким твитом сообщил об этом достижении, а сегодня, как и обещал, опубликовал видео заезда и поделился подробностями.

Model S just set record for fastest 4 door ever at Laguna Seca, video tmrw — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2019

Итак, самое главное — в этом заезде использовалась особая, прокаченная Tesla Model S с трансмиссией Plaid (название, как и название режима Ludicrous отсылает к Spaceballs, кинопародии на классическую трилогию «Звездные войны». О Plaid мы расскажем подробно в отдельной заметке, а здесь остановимся на рекорде.

Собственно, вот видео заезда:

Самое интересное, что это уже не первый рекорд Tesla на этой трассе. Несколько месяцев назад младшая Tesla Model 3 тоже покорила этот трек, став самым быстрым электромобилем, а заодно и самым быстрым четырехдверным автомобилем. Таким образом, сейчас Model S отобрала этот титул у младшей сестры.

Лагуна Сека — это кольцевая гоночная трасса протяженностью 3,602 км в Калифорнии, известная на весь мир связкой поворотов под названием «Штопор».

Наши коллеги из Autoblog сумели получить шпионские снимки модифицированной модели S P100D, которая, как и обещал Маск, готовится к заезду на гоночной трассе Нюрбургринг.

По данным CNBC, несмотря на то, что Tesla Model S показала лучшее время, чем Cadillac CTS-V 2016 несколько лет назад, рекорд не был официально утвержден, поскольку не была соблюдены необходимые формальности при организации.

Источник: Twitter