Разминка перед Нюрбургрингом. Tesla Model S обновила рекорд трассы Лагуна Сека среди четырехдверных авто [Видео]

Пока мы все ждем заезда Tesla Model S на легендарной гоночной трассе Нюрбургринг в Германии, семейный седан продолжает ставить новые рекорды на других треках. В частности, на этой неделе Tesla Model S обновил рекорд трассы Лагуна Сека, показав лучшее время среди четырехдверных авто — 1:36.555. Вчера Илон Маск коротким твитом сообщил об этом достижении, а сегодня, как и обещал, опубликовал видео заезда и поделился подробностями.

Model S just set record for fastest 4 door ever at Laguna Seca, video tmrw

— Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2019