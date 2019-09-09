На этой неделе Tesla Model S попробует установить рекорд на трассе Нюрбургринг, в пилоты уже попросился чемпион F1 Нико Росберг
Недавние рекорды прохождения трассы Нюрбургринг электромобилями Porsche (7:42) и Volkswagen (6:05) все же заставили Илона Маска отправить на «Северную петлю» свою модель. К сожалению, это будет не новая Tesla Roadster со временем разгона до сотни 1,9 сек и максималкой 400 км/ч, а семейный седан Tesla Model S, зато в случае успеха он сможет превзойти рекорд Porsche Taycan, который на данный момент является «самым быстрым четырехдверным электромобилем» трассы.
По своему обыкновению, Илон Маск анонсировал событие в собственном Twitter-аккаунте:
Model S on Nürburgring next week
— Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2019
Днем позже он похвалил электромобиль Porsche Taycan и отметил великолепное время на Нюрбургринге, хотя до этого успел «проехаться» по поводу использованию приставки Turbo в обозначении электромобиля.
But Taycan does seem like a good car. Nürburgring track time is great.
— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2019
Илон Маск успел даже пошутить по поводу тренировок:
Tesla doing laps at Nerdburgering https://t.co/G7dYVS1Jpn
— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2019
Также отметим, что для установления рекорда нужен не только быстрый автомобиль, но и талантливый, а самое главное, хорошо знакомый с трассой пилот. Свои услуги Илону Маску успел предложить бывший чемпион Формулы-1 Нико Росберг, на что Илон ответил согласием:
Thanks for offering! Sure, that would be great.
— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2019
Впрочем, вряд ли пилот сможет подготовится в такие короткие сроки, так что точно пока не известно, кто же будет за рулем Tesla Model S во время рекордного заезда.
Кстати, на выходных в сети со ссылкой на представителя Nordschleife появилась информация о том, что Tesla не забронировала временной слот для заезда, поэтому вряд ли сможет побить рекорд в ближайшие дни. Однако еще позже американский автопроизводитель опроверг эти утверждения, заявив что все соответствующие формальности улажены.
Источник: Илон Маск