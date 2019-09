На этой неделе Tesla Model S попробует установить рекорд на трассе Нюрбургринг, в пилоты уже попросился чемпион F1 Нико Росберг

Недавние рекорды прохождения трассы Нюрбургринг электромобилями Porsche (7:42) и Volkswagen (6:05) все же заставили Илона Маска отправить на «Северную петлю» свою модель. К сожалению, это будет не новая Tesla Roadster со временем разгона до сотни 1,9 сек и максималкой 400 км/ч, а семейный седан Tesla Model S, зато в случае успеха он сможет превзойти рекорд Porsche Taycan, который на данный момент является «самым быстрым четырехдверным электромобилем» трассы.

По своему обыкновению, Илон Маск анонсировал событие в собственном Twitter-аккаунте:

Model S on Nürburgring next week

Днем позже он похвалил электромобиль Porsche Taycan и отметил великолепное время на Нюрбургринге, хотя до этого успел «проехаться» по поводу использованию приставки Turbo в обозначении электромобиля.

But Taycan does seem like a good car. Nürburgring track time is great.

Илон Маск успел даже пошутить по поводу тренировок:

Tesla doing laps at Nerdburgering https://t.co/G7dYVS1Jpn

Также отметим, что для установления рекорда нужен не только быстрый автомобиль, но и талантливый, а самое главное, хорошо знакомый с трассой пилот. Свои услуги Илону Маску успел предложить бывший чемпион Формулы-1 Нико Росберг, на что Илон ответил согласием:

Thanks for offering! Sure, that would be great.

— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2019