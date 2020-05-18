Разработчик Minecraft сменил название на Mojang Studios и представил новый логотип
Разработка игры Minecraft началась в мае 2009 года. Таким образом, данному проекту насчитывается уже 11 лет. Чтобы отметить столь немалый для игры возраст, студия Mojang (разработчик Minecraft) провела ребрендинг, в рамках которого изменила свой логотип и дополнила название. Обо всех этих изменениях рассказывает в небольшом анонсирующем ролике.
Отмечается, что студия занимается несколькими проектами, а её офисы находятся в различных местах. Обновлённое название получило дополнительное слово Studios. Соответственно, теперь полное название студии – Mojang Studios.
Новый логотип в качестве основы берёт само ключевое слово в названии студии. Слово mojang переводится со шведского языка как «гаджет». И анимация отображает трансформируемые гаджеты в логотипе.
В настоящее время Mojang Studios занимается различными проектами. Помимо самой игры Minecraft она также развивает игры Minecraft Earth и Minecraft Dungeons, планирует снять художественный фильм, готовит «эпическое живое шоу» и обдумывает идеи для совершенно новых игр.
Напомним, Minecraft Earth – это бесплатная игра в дополненной реальности, которую Mojang анонсировала в прошлом году в рамках десятой годовщины основной игры. Она доступна для iOS или Android, но оценить её можно лишь на мобильных устройствах, поддерживающих дополненную реальность.
Minecraft Dungeons представляет собой ARPG-версию блочной песочницы в духе Diablo. Она была анонсирована в 2018 году и будет доступна с 26 мая на Windows 10, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox Game Pass. Цена игры составит $19,99 или $29,99, в зависимости от версии.
Источник: neowin