Разработчик почтового клиента BlueMail обвиняет Apple в краже идеи и призывает других присоединиться к борьбе против компании в суде





Компания Blix, которая является разработчиком приложения электронной почты BlueMail, утверждает, что Apple скопировала у неё функцию авторизации «Вход с Apple», а затем сместила BlueMail в результатах поиска в угоду своему приложению для macOS.

«Если Apple вышвырнула вас из магазина приложений, использовала свои рекомендации для разработчиков, чтобы контролировать чужие инновации, взломала рейтинг вашего приложения или (будем честны друг с другом) обманула вас, украв вашу технологию, пришло время поговорить», – написал в отрытом письме разработчикам Дэн Волах (Dan Volach) из Blix.

Blix – не первая компания, которая оказалась в такой ситуации. На Западе эта проблема получила название «to be Sherlocked» (отсылка к поисковой программе для macOS), когда Apple интегрирует в свои программные продукты функции, которые ранее предлагались сторонними приложениями, и потом якобы убирает конкурентов. Попросту говоря, компания сначала заимствует функциональность программ других разработчиков, реализует её в iOS или macOS и тем самым подавляет их.

Например, функция Sidecar в macOS Catalina, которая позволяет использовать iPad в качестве дополнительного дисплея для Mac, ранее предлагалась сторонними приложениями Luna Display и Duet. И таких случаев много, просто не все могут противостоять такому гиганту, как Apple. Помимо Blix, в этом году ещё одна крупная компания Tile – разработчик поисковых Bluetooth-трекеров – обратилась к антимонопольному комитету в Конгрессе США с требованием обязать Apple открыть доступ к чипу U1, поскольку её маячки и подобные устройства других производителей могут стать непригодными для использования с новыми iPhone. По всей видимости, компания испугалась того, что Apple собирается выпустить собственные маячки AirTag.

Представители Apple сообщили, что приложение BlueMail пропало из магазина App Store из-за проблем с безопасностью. Компания утверждает, что пыталась совместными усилиями решить эту проблему и вернуть приложение. Сейчас Blix рассматривает варианты подачи коллективного иска против Apple.

Источник: The Verge