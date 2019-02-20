Разработчик умных дверных звонков Ring открывает свой второй украинский офис разработки. Он запустится во Львове и будет рассчитан на 100 человек

Компания Ring, которая год назад стала собственностью интернет-гиганта Amazon, решила открыть второй украинский офис. Первый офис был открыт в конце 2016 года в Киеве, тогда как новое представительство компания планирует открыть во Львове.

По данным издания AIN.UA, в новом офисе будет работать около 100 человек, сейчас компания как раз набирает штат, в основном – embedded-инженеров. У Ring Ukraine будет собственное помещение-офис, однако представители компании пока не рассказывают, где именно, так как в данный момент там еще идет ремонт.

Представители Ring рассказали, что открыли офис во Львове из-за того, что там расположены многие топовые технологические компании и есть большой пул потенциальных специалистов.

«Мы видим много людей, которые не готовы менять место жительства. Многих специалистов мы перевозим из крупных городов, но есть определенное количество людей, которые готовы с нами работать, готовы приносить пользу, но не готовы переехать. И когда их набралось достаточно, мы подумали: «Почему бы и нет?». Так пришло решение об открытии офиса во Львове», – рассказала СЕО Ring Ukraine Кира Рудик.

По ее словам, планы компании по расширению на текущий год не ограничиваются открытием офиса во Львове, однако более детальных данных в компании пока не озвучивают.

Напомним, что в 2016 году американская компания Ring открыла в Киеве R&D-центр Ring Labs, работающий в сферах искусственного интеллекта, машинного обучения, компьютерного зрения и анализа данных. В частности, в компании разрабатывают умные дверные звонки, камеры наблюдения и системы безопасности.

В феврале прошлого года стартап Ring был выкуплен компанией Amazon за сумму $1 млрд, а в январе текущего года в сети разразился скандал, связанный с обвинением сотрудников украинского офиса Amazon Ring в том, что они имели неограниченный доступ к видео с камер умных дверных звонков Ring Video Doorbell.

Источник: AIN.UA