Разработчики Rust запретили игрокам использовать мышки двух брендов





Достаточно неожиданное решение приняла команда разработчиков игры Rust. После одного из последних обновлений игры и сопутствующей программы защиты от читеров EAC пользователи с некоторыми компьютерными мышками больше не смогли играть в Rust. При очередном запуске игры им демонстрировалось уведомление «EAC: Blacklisted device». Иными словами, зафиксировано использование оборудования из чёрного списка.

В соответствующем разделе помощи игрокам содержится небольшое пояснение по этому поводу. Оно гласит следующее:

«Начиная с 11 декабря 2019 года все мыши Bloody и A4Tech заблокированы для использования в Rust из-за того, что их всё чаще используют для получения нечестного преимущества в бою путём противодействия отдаче с использованием встроенной памяти»

Своё решение разработчики поясняют благими намерениями. Дело в том, что некоторые игроки стали применять макросы, которые компенсируют отдачу при стрельбе из оружия. А это обеспечивает им более высокую точность стрельбы, которой не могут достичь другие игроки, не использующие макросы. И по заверениям разработчиков, именно у игроков с мышками указанных брендов чаще всего встречается использование этих макросов из памяти манипулятора. Не придумав ничего лучше, в компании Facepunch решили полностью заблокировать вход в игру всем владельцам мышек Bloody и A4Tech, независимо от того, использовали они нечестные макросы или нет, и вообще поддерживает ли их конкретная модель возможность запуска макросов.

Потому, чтобы избежать блокирования доступа к игре, разработчики рекомендуют «не использовать мыши брендов Bloody или A4Tech с Rust». Чтобы возобновить доступ к игре, приводится следующая инструкция:

«1. Закрыть Rust 2. Отсоединить мышь Bloody / A4Tech 3. Подключить мышь другого бренда, за исключением Bloody / A4Tech 4. Запустить Rust»

На той же странице приводится перечень запрещённых для использования компьютерных мышек. Пока в нём перечислены только бренды Bloody и A4Tech. Однако с такой политиков разработчиков, нет гарантии, что в ближайшем будущем этот перечень не пополнится и продуктами других производителей.

Источник: facepunchstudios