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Разработчики Rust запретили игрокам использовать мышки двух брендов

Разработчики Rust запретили игрокам использовать мышки двух брендов

Разработчики Rust запретили игрокам использовать мышки двух брендов


Достаточно неожиданное решение приняла команда разработчиков игры Rust. После одного из последних обновлений игры и сопутствующей программы защиты от читеров EAC пользователи с некоторыми компьютерными мышками больше не смогли играть в Rust. При очередном запуске игры им демонстрировалось уведомление «EAC: Blacklisted device». Иными словами, зафиксировано использование оборудования из чёрного списка.

В соответствующем разделе помощи игрокам содержится небольшое пояснение по этому поводу. Оно гласит следующее:

«Начиная с 11 декабря 2019 года все мыши Bloody и A4Tech заблокированы для использования в Rust из-за того, что их всё чаще используют для получения нечестного преимущества в бою путём противодействия отдаче с использованием встроенной памяти»

Своё решение разработчики поясняют благими намерениями. Дело в том, что некоторые игроки стали применять макросы, которые компенсируют отдачу при стрельбе из оружия. А это обеспечивает им более высокую точность стрельбы, которой не могут достичь другие игроки, не использующие макросы. И по заверениям разработчиков, именно у игроков с мышками указанных брендов чаще всего встречается использование этих макросов из памяти манипулятора. Не придумав ничего лучше, в компании Facepunch решили полностью заблокировать вход в игру всем владельцам мышек Bloody и A4Tech, независимо от того, использовали они нечестные макросы или нет, и вообще поддерживает ли их конкретная модель возможность запуска макросов.

Потому, чтобы избежать блокирования доступа к игре, разработчики рекомендуют «не использовать мыши брендов Bloody или A4Tech с Rust». Чтобы возобновить доступ к игре, приводится следующая инструкция:

«1. Закрыть Rust

2. Отсоединить мышь Bloody / A4Tech

3. Подключить мышь другого бренда, за исключением Bloody / A4Tech

4. Запустить Rust»

На той же странице приводится перечень запрещённых для использования компьютерных мышек. Пока в нём перечислены только бренды Bloody и A4Tech. Однако с такой политиков разработчиков, нет гарантии, что в ближайшем будущем этот перечень не пополнится и продуктами других производителей.

Источник: facepunchstudios

  • Rust — это компьютерная игра в жанре симулятора выживания. Она была создана независимой британской студией Facepunch.
  • Игра Rust на протяжении нескольких лет пребывала на этапе раннего доступа, а её окончательный релиз состоялся 8 февраля 2018 года.
  • 14 ноября 2019 года, на мероприятии X019, было объявлено, что Rust выйдет на Xbox One и PlayStation 4 в 2020 году, а издателем обеих версий выступит компания Double Eleven.
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