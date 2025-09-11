GSC показала как работает прибор ночного видения в S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC показала в действии прибор ночного видения, который совсем скоро должен появиться в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Разработчики интригуют коротким роликом.

В нем главный герой заходит в темное здание и надевает прибор, через который впереди видит «аномалию». Официально новинка должна появиться с патчем 1.6, хотя немало фанатов успело загрузить соответствующие моды. Вместе с тем будущее обновление может принести квест со старым персонажем трилогии. Впервые инсайдеры заговорили о приборах ночного видения в июле, а уже в августе разработчики представили дорожную карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 год. Там официально подтвердили утечки.

Вместе с тем GSC рассказала, что наконец-то начала активно разрабатывать сюжетные DLC. Пока деталей о сюжете нет, но мы получили интересный намек. Похоже на то, одно DLC будет напрямую связано с Дугой, но неизвестно в каком именно формате. Больше разработчики не раскрывали «нюансов» дополнений S.T.A.L.K.E.R. 2, поэтому остается ждать утечки или официальные заявления.

Если вспомнить первую «дорожную карту», то GSC выполнила большинство обещаний: новое оружие, измененный лут с мутантов и исправление кучи багов. Ещё появилась возможность обновить стандартную S.T.A.L.K.E.R. 2 до версий Deluxe и Ultimate на всех платформах. Также GSC активно работает над портом игры на PS5. Ранее студия откидывала идею, но все-таки решила не отказываться от лишних денег. Это произошло сразу после запуска поддержки модов, которая требует SSD минимум на терабайт.

Источник: GSC